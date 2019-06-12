У Зеленского извинились и объяснили свои слова о его шутках по поводу коммуналки

Андрей Герус / Радио Свобода

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус через свою страницу в Facebook принес извинения и пояснил свои слова о "шутках Владимира Зеленского по поводу тарифов на ЖКХ" во время избирательной кампании.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Он также добавил, что на самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения.

"Но это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - уточнил представитель президента.

По словам Геруса, в команде президента разработали целую программу-план по снижению тарифов на услуги ЖКХ.

"В целом это будет комплексный план, который состоит из:

1.Снижения тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов.

2. Демонополизации энергетических рынков. Надеюсь и Антимонопольный комитет таки полноценно заработает.

3. Увеличения добычи газа, и привлечения для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20% -30%.

4.Пересмотр правил предоставления субсидий, поскольку есть понимание, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо. Чтобы в бюджете деньги на субсидии некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций.

5.Энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда. Меньше потребления - меньше платежка.

6. Рост доходов населения, будет уменьшать остроту тарифного вопроса для домохозяйств", - написал он.

Напомним, ранее Андрей Герус публично заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский "не обещал снизить тарифы на ЖКХ, а лишь шутил о том, что они высокие".