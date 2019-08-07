Новые правила маркировки продуктов: как накажут за фальсификат

Влада Миронова

Глава правления ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей"

7 августа 2019, 11:36

Украинцам нужно научится в первую очередь не обманывать себя, ведь покупая дешевое масло человек платит просто за название, а не за продукт.

продукты, запрет

6 августа вступил в силу Закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".

Что изменится для украинцев?

Это упростит возможность покупателям выбирать продукты – в новом законе прописано, что если упаковка меньше 80 квадратных сантиметров, то высота букв должна быть не менее 0,9 мм. А если больше, то буквы будут 1,2 мм. Потребителю проще будет прочесть состав, данные о производителе и что это за продукт.

Еще одно новшество – производитель должен указывать содержатся ли в продукте аллергены. Их обязаны выделять особым способом – либо шрифт, либо цвет шрифта. Раньше аллергены вообще не указывались. Например, у нас есть молочные продукты с содержанием лактозы, и все знают, что это аллергенный продукт – теперь эта информация будет больше бросаться людям в глаза. И они не перепутают.

Также в нашей стране есть такая проблема, что продукты часто смешивают - в холодильнике магазина вместе сложены сливочное масло, спред и маргарин. И по упаковкам очень тяжело понять, что это за продукт, пока ты не прочтешь состав. Также, у нас очень много фальсифицированных продуктов, поэтому покупая спред или маргарин, человек случайно может взять то, в чем содержится лактоза.

Производители часто "забывают" указать в составе какие-то ингредиенты. Например, заменяя натуральные на более дешевое и вредное сырье. Теперь это подпадает под формулировку нового закона - введение в заблуждение потребителя.

И от такой подмены избавиться будет очень тяжело, потому что доказать это возможно только за счет лабораторных исследований, чтобы выявить фальсификат.

Но как бы мы там не радовались, что закон вступил в силу, производителю дан переходной период на подготовку – на новый уровень маркировки он должен перейти через три года.

Возможно, какие-то продукты, оформленные по новым законам, мы увидим уже сейчас. Известно, что производитель заказывает упаковку на очень длительный период. И те, кто не успели ее разработать на сегодня, сделают это позже. Есть продукция с длительным сроком годности, например, полгода-год. И ее нельзя взять и забрать с полок, такие товары конечно останутся, но уже с 2022-го на каждом пищевом продукте должна быть новая маркировка.

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За недостоверную информацию для потребителя будут наказывать штрафом в размере 15 минимальных заработных плат для юридического лица (62,5 тыс. грн.), для физического – 10 минимальных зарплат (41,7 тыс. грн.). Если же не указали в составе аллергены, а это подпадает под формулировку – введение в заблуждение потребителя, то юрлицо заплатит штраф в 125 тыс. грн., а физлицо – 83 тыс. грн. Эти деньги они зарабатывают за полдня на продаже своего товара, поэтому для бизнесменов это будет незаметно.

Но как бы производитель не маркировал свою продукцию, все равно она не станет идеальной, пока у нас за нарушения не будут более жестокие штрафные станции. Те, которые предложены сейчас, даже для мелкого производителя, предпринимателя, - это не те деньги, которые били бы по его карману или репутации. Было бы эффективнее, если потребитель, покупая товар, будет знать, что этот производитель недобросовестный, и просто возьмет с полки продукт другой марки.

К сожалению, на данный момент, люди больше обращают внимание на цену, чем на качество. В магазинах часто завожу диалоги с покупателями – почему приобретают пачку масла за 16 гривен? Они же осознают, что оно не может стоить так дешево. И люди часто отвечают, что знают, но берут для теста или выпечки.

Но проще пойти и купить за эти деньги спред или маргарин, где производитель заведомо написал о том, что использует жиры не молочного происхождение. И если такой продукт отдать на исследование, то его качество будет соответствовать тому, что написано на упаковке, а значит этот маргарин безопасен.

А если производитель скрывает состав, который действительно находится в продукции и вводит в заблуждение потребителя, то покупателям стоит задуматься – зачем он это делает?

Все просто - таким образом производитель удешевляет продукцию, покупая некачественное и небезопасное сырье.

Поэтому людям нужно научится в первую очередь не обманывать себя, ведь покупая дешевое масло человек платит просто за название, а не за продукт.

У меня есть знакомый, у которого аллергия на яйца и моллюски, он сразу начинает задыхаться. И когда приходит в какое-то заведение, выясняет, что есть в составе блюда. Наконец мы приходим к тому, что рестораны, кафе и столовые обязаны указывать ингредиенты, из которых готовят свои блюда. Ведь одних людей обсыпает, а у других – идет удушение. Поэтому, согласно новому закону, наличие аллергенов в меню должно будет появиться в заведениях общепита.

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