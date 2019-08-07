Команда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадут

ПАСЕ

Не все в Украине понимают дипломатичность.

Ну, что ж - отбросим ее.

Вот Владимир Арьев, а вслед за ним, как водится, армия ЕС-шавок бросилась обсасывать со всех сторон мой комментарий по возврату России в ПАСЕ.

По моему выражению о том, что задачей Украины является не добиваться исключения России из ПАСЕ, а добиваться принятия резолюций, которые отражают наши интересы, было несколько причин.

Одна из них - сгладить последствия будущего досадного поражения - изменения устава ПАСЕ таким способом, который не только вернет Россию в зал заседаний, но и сделает невозможным любые санкции против любого государства нарушителя правил и принципов Совета Европы в принципе.

Это поражение произойдет. Она запрограммировано.

Дело в том, что вся тема "санкций против России в Совете Европы" и "исключение России из Совета Европы" – высосана из пальца. Это виртуальная недоперемога виртуальной недодипломатии.

Украина никогда не ставила цели и не вела целенаправленной деятельности по исключению России с какой-либо международной организации.

Если бы это было иначе, мы бы вслед за Ириной Геращенко и упомянутым уже Владимиром Арьевым драли бы на себе волосы не только по поводу "возвращения России в ПАСЕ", но и о том, что Россия запросто остается членом парламентских ассамблей ОБСЕ или, например, ОЧЭС. Остается, ибо ничто и никто никогда не угрожал что-то сделать.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕЗаседание парламентских ассамблей ОБСЕ или ОЧЭС происходят с меньшей регулярностью, чем в Совете Европы, но пойдите поищите за пять последних лет какие-либо заявления Порошенко, как главного дипломата, или Арьева, или любого другого подгавкивателя из гнезда "плананаконда" о необходимости лишения России права голоса или ее изгнания из этих организаций.

Вся ситуация в Совете Европы произошла на кураже. Мы, слава Богу, имеем друзей в Европе, и они приняли решения, которые справедливо критикуют и осуждают Россию. Но дальше уже сама Россия сыграла на знании устава, хотя и заставило ее на пару лет добровольно покинуть зал ПАСЕ, но в итоге позволит вернуться триумфатором.

Решения об исключении России из Совета Европы или изгнания российской делегации из ПАСЕ никогда не было. Не существовало в природе.

Его придумали или виртуально сконструировали члены нашей делегации, для которых слова или буквы на бумаге всегда были важнее реальных действий. Именно поэтому, надо полагать, Порошенко произнес возмутительное и несправедливое сравнение дипломатов с солдатами, которые подставляются под вражеские пули, сдерживая российскую агрессию.

Читайте такжеНазло Кремлю: Украина заплатила тысячи евро сверх членского взноса в ПАСЕИ придумав эту победу Арьев и Ко заигрались, что не заметили, как Россия нагло, но целенаправленно обыграла. Дипломатические ранги правда некоторые члены украинских делегаций в ПАСЕ и ПА ОБСЕ получили. А вот побед, как они их себе и нам изображали, не снискали.

Я не хотел тыкать им в лицо этим проигрышем. В конце концов, это и мое, как гражданина Украины, поражение. Но если Владимир Арьев очередной раз прикидывается дураком, то что ж...

Владимир, ваши бесконечные игры в полуправду или постправду, ваши боты, жажда дешевых и легких побед привели к тому, что Вы с Вашим президентом проср*ли президентские выборы.

Далее, по тем же причинам, неумение и нежелание делать выводы вы вкупе с теми же почти проср*ли парламентские выборы. О, нет, конечно Арьев протиснулся и в нынешний парламент. Правда по списку. У Арьева и в дальнейшем все будет некоторое время неплохо. Боты будут отрабатывать какое-то время деньги Порошенко.

И сейчас вы проср*те и ситуацию в ПАСЕ. Это результат ваших и ничьих больше ошибок.

Но проср*ть украинскую дипломатию и реальные интересы Украины мы вам уже не дадим.

Я не хотел так ставить вопрос, надеясь оставить мосты для сотрудничества в новой Верховной Раде.

Но если нет, то и нет. Обойдемся без политических лжецов и лузеров.

А за сотрудничество со странами, которые поддерживают позицию Украины в ПАСЕ, не переживайте. Мы с ними быстро договоримся, как обойти неприятную ситуацию и работать дальше. В конце концов, судя по последним заявлениям британцев, они уже ищут эти возможности. Пока член делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев придумывает то, чего не было и не будет. Но каждому свое.