Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение

Решение о возвращении России в ПАСЕ должны пересмотреть / фото открытые источники

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл требует пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями митингующих в Москве.

Отметим, ПАСЕ разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав 25 июня.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул Роджер Гейл.

По словам Гейла, методы, которые используются для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Мосгордуму, является вовсе не пропорциональными любой угрозе общественному порядку.

Читайте такжеВолкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, пока Российская Федерация не будет намерена и способна соблюдать положения Конвенции", - резюмировал Гейл, передает Европейская правда.

Напомним, ранее сообщалось, в ПАСЕ уже жалеют, что вернули российскую делегацию. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российскую делегацию в сессионный зал было ошибкой и проявлением политической наивности, заявил евродепутат из состава политической группы Обновление Европы (Renew) Петрас Ауштревичус.

Он уточнил, что делегацию РФ вернули в ПАСЕ "по полностью надуманным предлогам".

"Но эта ошибка уже совершена, и хороших результатов от этого ожидать не стоит", - сказал политик.