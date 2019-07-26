Ошибка и политическая наивность: в ПАСЕ уже жалеют, что вернули российскую делегацию

Делегацию РФ вернули в ПАСЕ "по полностью надуманным предлогам" / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российскую делегацию в сессионный зал было ошибкой и проявлением политической наивности. Об этом заявил евродепутат из состава политической группы Обновление Европы (Renew) Петрас Ауштревичус.

В интервью Укринформу Ауштревичус уточнил, что делегацию РФ вернули в ПАСЕ "по полностью надуманным предлогам".

"Но эта ошибка уже совершена, и хороших результатов от этого ожидать не стоит", - сказал политик.

Ауштревичус считает, часть европейских политиков начинают более снисходительно относиться к базовым принципам Евросоюза.

"Они говорят, что нужен какой-то диалог, надо привлекать Россию к обмену мнениями. Я пессимистично смотрю на это (…) Это политическая наивность, основанная на желании, чтобы хоть что-то происходило", - сказал евродепутат.

На его взгляд, единственным эффективным способом воздействия на политику России остаются санкции за нарушение международного законодательства.

"Политика санкций является тем инструментом, который работает. Особенно экономические санкции, а также индивидуальные, персональные санкции против тех, кто планирует такие операции, которые были осуществлены против украинских моряков, или в других ситуациях. Именно над этим нам нужно работать, и не думать, что "легкий ветерок" с Запада в форме диалога изменит Россию. Нет. Политика Путина основывается на очень четко определенных интересах, и пока мы не сделаем так, чтобы эти интересы не могли быть воплощены, он (Владимир Путин, - ред.) будет продолжать такие деструктивные действия", - резюмировал Петрас Ауштревичус.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут ЗеленскийНапомним, в июне Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав. При этом никаких условий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе о прекращении оккупации Крыма и регионов Донбасса, перед РФ не поставили. Единственные требования, которые звучали в адрес России – заплатить членские взносы и допустить на свою территорию комиссара СЕ по правам человека.