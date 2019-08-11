Цена будущего Украины - 600 млрд долларов

Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украина

По различным оценкам 6-7 млн заробитчан постоянно работают за пределами Украины. И цифра эта постоянно растет. Совершенно очевидно, что если эту тенденцию не остановить, то:

в стране разрушится пенсионная система;

бизнес не сможет развиваться так как в стране будет дефицит рабочей силы;

заработная плата будет необоснованно подниматься из-за дефицита рабочей силы и это приведет к снижению рентабельности бизнеса и т.д.

На самом деле все эти феномены уже проявляют себя уже вовсю, но ситуация может стать просто бедственной.

По отношению к данной проблеме наша политическая элита разделилась на три лагеря

1. Тех, кто считает, что трудовая иммиграция - это не так уже плохо. Заробитчане зарабатывают валюту для страны, тем самым спасая ее от финансового и экономического краха. Кроме того, заробитчане приобретают полезные навыки европейского и российского менеджмента. который затем привезут в Украину. Поэтому не надо переживать по поводу заробитчанства, как феномена. Назовем условно эту группу -романтичными идиотами

Читайте такжеКакие опасности поджидают Украину из-за укрепления гривны2. Тех, кто считает, что Украина в своем нынешнем состоянии уже не в состоянии решить проблему нарастания трудовой иммиграции и впереди страну все равно ждет экономический коллапс. Поэтому надо дограбить все что еще можно дограбить и готовиться к жизни на Западе. Это - циники

3. Тех, кто понимает, чем грозит стране рост трудовой иммиграции и призывает создавать рабочие мест для возврата заробитчан. Назовем условно эту группу "патриотами".

Патриоты, в свою очередь, делятся на:

"безмозглых патриотов", которые могут только истошно призывать создавать рабочие места, но не знают, что делать;

"прагматичных патриотов", которые хотели бы поиметь бюджетный ресурс для создания рабочих мест;

"либертарианцев" из "Слуг народа", которых смело можно назвать просто "болванами".

Не касаясь пока самого механизма создания новых рабочих мест, - это действительно очень трудно реализовать на практике, но возможно, - для начала оценим, что называется, цену вопроса.

Другими словами, сделаем оценку того капитала, который необходим, чтобы создать 5-6 млн полноценных рабочих мест.

Читайте такжеНа грани дефолта: что делать Зеленскому, чтобы Украина не стала рабом кредиторовДелается это очень просто. Сколько стоит одно рабочее место на производстве? Любой западный инвестиционный проект на Украине дает следующие цифры. Простенький сборочный завод на 150 -200 рабочих мест с высокой долей ручного труда стоит около 10 млн долл. Значит одно рабочее место требует 50-66 тыс долл. А вот, скажем, чтобы построить зерновой элеватор с высоким уровнем автоматизации, то потребуется 30 млн долл и при этом создается 70 рабочих мест. То есть одно рабочее место стоит почти 430 тыс дол.

А если вы посмотрите на то, какой уровень роботизации достигнут в Германии на заводе BMW (cм. Видео ниже), то вам станет не по себе от мысли о нашей отсталости и о том сколько стоит одно рабочее место в Германии.

Возьмем в среднем, что одно рабочее место в Украине будет стоить 100 тыс. дол. Значит для создания 5-6 млн рабочих мест потребуется 500 -600 млрд долларов.

Если предположить, что наши власти смогут создать такой инвестиционный климат, в который будет привлекаться ежегодно 10 млрд долл. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то нам потребуется 50-60 лет чтобы вернуть всех заробитчан домой. А если 20 млрд, то 25-30 лет.

Справка: В этом году ПИИ практически еще не было.

Реально ли это вообще? Очень сложно, но принципе реально, если в течении 8-10 лет проводить грамотную стратегическую политику. Но общество, которое еще не выехало на заработки, должно сначала определиться что для нее важнее: мовные инспекторы или инвестиционный климат и рабочие места. Вместе эти две вещи не совмещаются.