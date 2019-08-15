Мелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу Порошенко

Владимир Зеленский рискует за год растерять весь рейтинг / president.gov.ua

Сейчас рейтинг Зеленского где-то 48-50%.

Если он оставит Авакова на должности министра МВД или на какой-то другой должности в правительстве, о чем ходят упорные слухи, то это сразу минус 15% рейтинга.

А если международное фармацевтическое лобби сможет все-таки принудить Зеленского оставить Супрун, то это еще минус 10%.

Итого: минус 25%.

Кстати, наш опыт уже неоднократно доказал, что любой украинский президент имеет максимальный рейтинг в момент своего избрания. В дальнейшем рейтинг только падал и ни один президент был не в состоянии предотвратить его падение. Речь могла идти только о замедлении скорости падения.

Причина этого заключается в том, что все наши президенты - это мелкотравчатые конъюнктурщики, не способные предложить обществу новую систему нравственных ценностей и не обладающие мужеством и волей, чтобы эту систему ценностей отстаивать. Поэтому такие президенты всегда играют по старым правилам. Они одерживают тактические, закулисные победы, но проигрывают стратегически, а именно в народной поддержке, в рейтинге. Строго по этому пути идет сейчас и Зеленский. Яркий пример - это назначение главой Житомирской ОДА полковника СБУ В. Бунечко, крайне одиозной фигуры. Но подобных примеров в практике Зе становится все больше и больше. Он тактически борется за личную власть, а не за новые нравственные принципы. А общество как раз хочет других правил игры, в основе которых лежит нравственное поведение.

Поэтому мой прогноз сохраняется прежним: через год рейтинг Зеленского - не более 20%.

И что он будет делать с таким уровнем поддержки?

Ответ: то, что делали и все его предшественники. А именно: усиленно конструировать в головах людей выдуманную реальность, состоящую из несуществующих успехов и побед. Еще на год этого хватит, а потом полная потеря к нему интереса и поиск обществом нового героя. Стандартный путь.