Те, кого давно пора списать в утиль

Михаил Подоляк

политтехнолог

18 августа 2019, 10:46

Старые политики бесполезны, а часто вредны, так как каждый раз провоцируют одни и те же общественные болезни.

Этому надо просто учиться - признавать ошибки. Безжалостно избавляться от тех, кто нас откровенно обманывал. Не плодить себе инфантильные мифы о "профессионалах" без которых обязательно настанет "конец миров". Нещадно вышвыривать прочь лжецов и фанфаронов. Созревать. Пытаться открывать двери для новых возможностей...

Да, это тяжело. Вообще, что-то делать тяжело. Потому что мы привыкаем к стандартам, к повседневности, даже если стандартны и повседневность отвратительны. Заболеваем своеобразным "стокгольмским" и не представляем себе жизнь без привычных политических харь, которые регулярно опорожняются на условную голову общества и заливисто ржут над ним.

Читайте такжеОбречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за МинскДа, наиболее эффектным и быстрым способом лечения от этого являются посадки. Но мы даже настоящих посадок боимся.

Скажем, столичный Кличко. Очевидно и несомненно, что это крайне бездарный менеджер. Он физически не понимает сути управления сложными системами, а вся его работа свелась только к организации зонтичного коррупционного бренда в столице. Этот "лингвистический талантище" натянул в Киев много "решал" и тупо получает серые платежи. Зачем же вообще продолжать всерьёз говорить о его политических перспективах и тем более о сохранении его мэрского статуса? Что должен ещё доказать нам Кличко? Посмотрели, оценили и... забыли.

Гройсман. Это просто потрясающая дверь в самое застойное прошлое. Формально юный человек оказался мракобесом, всерьёз пытавшимся устроить здесь такую себе "советскость". Гройсман абсолютно не компетентен. Такая себе "идеальная арбузная кухарка" с замашками районного партийного функционера. Данный субъект совершенно далёк от современных знаний. Почему же нам не закрыть накрепко эту кухаркину дверь?

Турчинов. Эстетика самого махрового мракобесия из тех времён, когда Инститор и Шпренгер писали свой легендарный "Молот Ведьм". Турчинов всегда сидел в тени более ярких персонажей и отлично развивал только проекты по личной жратве. Получив таки в 2014-м статус, он попутно слил часть Украины. Почему? Потому что пустоголов и труслив. Идеальный пример мычащего ничегонеделания. Почему бы не закрыть за ним дверь?

Читайте такжеЗеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство"Порошенко. Царская дверь, на которой большими буквами нацарапано слово "лицемерие". Порошенко - это всегда туповатые "разводки". Это мордобой в любом виде. Это "мне,мне,мне, а лохи утрутся". Это омерзительный внешний вид неухоженного человека - и точно такой же неухоженный мир внутреннего гнилья. Вот, ради чего держать открытой дверь, за которой он маячит?

Сотни, тысячи подобных фамилий, которых давно надо списать в утиль и забыть. И выздороветь, наконец. Они бесполезны, а часто вредны, так как каждый раз провоцируют одни и те же общественные болезни. Но мы все равно раз за разом доказываем простую истину: быть страной полезных идиотов проще, чем думать и жестко заканчивать карьеры политических циников.

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политики Михаил Подоляк
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