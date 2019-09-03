Зеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового Кабмина

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

3 сентября 2019, 05:35

Экономические планы Украины наконец похожи на планы здоровой страны.

Гончарук
Гончарук озвучил экономические планы страны / УНИАН

Состоялось заседание моновласти под руководством президента Владимира Зеленского, где было очерчены планы по реформированию Украины. Трудно сказать, какое чудо случилось до этого. Но популизм исчез вместе с завершением выборов и теперь озвучены планы, которые давно нужны экономике Украины. И которых давно ожидают инвесторы. И теперь под этими планами подписалось все руководство Украины. Как это стало возможно, понять трудно. Прямо магия какая-то.

И если раньше можно было сказать, что мы много раз оставались на второй год и в 17 лет закончили только 5-й класс, то теперь можем сдать школьную программу и программу МВФ экстерном. Конечно, это все надо еще реализовать, но планы более чем радуют. И если это будет реализовано, то рост в 5% будет минимальным, от которого будет отталкиваться украинская экономика. А сам случай Украины, как на анти-элитарной повестке и с помощью популистической мобилизации населения провести ключевые реформы, которые обычно встречают сопротивление, в том числе и у населения. Если реформы продают вот так, то это претендует на нобелевскую премию в экономике.

Читайте такжеТЗ для президента: что должен успеть сделать ЗеленскийИ да, если эти реформы будут реализованы, то программу МВФ мы закончим досрочно. Просто сбудется мечта противников реформ, когда МВФ нам будет больше не нужен. Как и говорилось, чтобы это случилось, надо просто провести реформы и оздоровить экономику. Если, конечно, не случится мирового кризиса. 

Ключевое, что было очерчено:

  • Рынок земли. Законопроект должен быть разработан и принят в этом году. Это очень позитивная и давно ожидаемая реформа. Конечно, если ее модель будет рабочей и с минимальными ограничениями. Иначе эффект на экономику будет минимальным. В случае в реализацией либеральной реформы мы можем получить эффект в дополнительных 2 процента роста ВВП ежегодно. Более того, эта реформа может стать тем самым долгожданным сигналом инвесторам, что в Украине их ждут. Как когда то была приватизация Криворожстали, после которой очереди из инвесторов выстраивались в Борисполе.
  • Закон о концессии и проведение пилотные проекты по концессии двух портов. Это хорошо и давно ожидаемо. И как способ привлечь инвесторов и как элемент борьбы с коррупцией.
  • Закон о Сплите. Закон наконец-то позволит Нацбанку регулировать рынок страховых услуг, куда ушли все схемы после очищения банковского сектора. Закон больше двух лет лежал в парламенте и пылился, потому как защитники схем не давали добраться до еще одних Авгиевых конюшен финансового рынка.
  • Активизация большой приватизации. Это важно. Хотя тут будет вопрос, найдем ли мы покупателей на предлагаемые активы. К сожалению, многие из предприятий уже передержаны. С другой стороны, расширяется список доступных к приватизации объектов и это хорошо.
  • Закон о Службе финансовых расследований. Важнейшее изменение. Силовики являются самой большой проблемой для предпринимателей и инвесторов, наряду с судами. И сделать так, чтобы все эти СБУшники не имели права подходить к бизнесу, было бы очень правильно. И не только СБУшники, а и полицейские, прокуроры и зобми из вроде бы прикрытой налоговой полиции. И давно ожидаемо.
  • Полная либерализация валютного рынка. Просто хорошо. И продолжит уже имеющийся процесс.
  • Усиление системы Прозорро. То что называют "друга закупівельна революція". Сейчас можно закрыть дырки, которые навыдумывали себе решалы и расширить систему для аренды гос собственности. Тут даже объяснять не надо, почему это важно и хорошо.
  • Легализация азартных игр. Огромный теневой поток должен быть выведен на свет. Речь должна идти как о казино в пятизвездочных отелях, так и "массовых азартных игр" и букмекерства. В конце концов, именно после запрещения азартных игр все эти лотереи стали возникать в каждой подворотне. А все просто – платить СБУшнику, полицейскому или прокурору дешевле, чем платить налоги. И, конечно, фантастикой бы стало если бы это завершилось созданием украинского Лас-Вегаса в степях под Одессой. Вот это нац проект так нац проект.
  • Легализация добычи янтаря. Можно сколько угодно стучать кулаком на встречах с чиновниками и тасовать их, но это изменит только имя человека, получающего мзду от незаконных копателей. Поэтому единственный путь к наведению порядка в этой сфере – это легализация добычи.

Читайте такжеНовое и чуть старого: о чем говорит новый состав КабминаИ это только основные пункты. К сожалению, пока есть только разговоры о реформе таможни, но не озвучено шагов по фискализации. Может быть потому, что это как раз та реформа, которая могла бы вызвать большие протесты, потому как выводит из тени большое количество процессов и денег, которые получают очень многие люди. Но важно, что такой законопроект разработан и подан правительство. Ведь важно понимать, что пока все товары не будут учтены, не будет кассового аппарата в смартфоне при любой продаже в Украине, будет идти контрабанда. И будем надеется, что они пока просто не озвучены. Чтобы не "будить лихо" раньше времени, а то "лихо" бы собрало очередной налоговый Майдан с требованием, что нельзя заставлять маленького человека платить налоги.

При этом, важно говорить и о том, что мы не услышали о ряде опасных новаций, которые имели бы сомнительный эффект для экономики и губительны для сотрудничества с МВФ. Никто не понижает тарифы административными методами, забыли про налог на выведенный капитал и пока отставлена в сторону амнистия капитала.

Из негативного в экономике пока только очередная поблажка евробляхерам. Но если поместить на весах "популизм" против "структурные реформы", то евробляхеры это мелочь, которую можно сравнить с небольшой жертвой богу популизма.

Теперь просто осталось ждать, как это будет реализовано. И хотелось бы, чтобы при этом не нарушались правила, в том числе и в парламенте. Нельзя реформы, которые должны установить верховенство права делать с нарушением законов. Так не работает. А отсутствие верховенство права сейчас остается главной проблемой Украины. Поэтому так приятно слышать о новой судебной реформе. И так важно, чтобы она наконец была настоящей. А настоящая судебная реформа должна устанавливать верховенство права и не может строится на бесправии.

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Кабмин Владимир Зеленский план Сергей Фурса
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