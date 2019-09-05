Гость, которого не пускают в дом: что скрывается за особым статусом для Украины в ЕС

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

5 сентября 2019, 06:55

В условиях особого статуса Украина не сможет участвовать в принятии решений со стороны ЕС, но в будущем может получить доступ к ресурсам Евросоюза для развития своей экономики.

Украина, Евросоюз
У Украины не будет своих представительств в органах власти ЕС / avto-polis.kiev.ua

Президент Словении Борут Пахор предложил чиновникам Евросоюза предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан (Сербии, Боснии, Черногории, Албании и Македонии) полноценное членство.

В приоритетах самого Евросоюза Украина в принципе пока не могла бы рассчитывать на членство в ЕС раньше, чем его бы получили страны Западных Балкан – этот процесс уже был ранее запланирован самим Европейским союзом.

И если смотреть на ситуацию с этой стороны, то особый статус для Украины в одном ряду с Турцией – не очень хорошее предложение. Так как Турция – это кандидат в ЕС, который постоянно живет на пороге. Ведь Турция уже десятки лет безуспешно ведет переговоры о своем будущем членстве с ЕС и по факту не имеет перспектив на получение полноправного членства.

Читайте такжеВ ЕС оценили ближайшие перспективы членства УкраиныНо с другой стороны, под этим особым статусом могут иметь в виду отсутствие доступа к принятию решений на уровне ЕС – то есть, без представительства Украины в Еврокомиссии и Европарламенте. Но при этом Украина, имея особый статус, могла бы иметь определенные преференции в экономике. И если бы ЕС пошел по этому пути, то для Украины это было бы полезно, так как тогда мы могли бы иметь доступ к ресурсам Европейского Союза для развития инфраструктуры и экономики Украины. И в среднесрочной перспективе это можно было бы считать положительным шагом.

При этом особый статус могут понимать и по-другому, как, например, страны-соседи Евросоюза. Такой статус имеют Грузия, Армения, Беларусь, Молдова и Азербайждан. Все они не входят в ЕС, но имеют политическую и финансовую поддержку с его стороны. Но поскольку никакой конкретики не прозвучало, о том, что именно вкладывал в этот термин президент Словении, пока можно только догадываться.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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Евросоюз Турция членство в ЕС особый статус Ассоциация с ЕС Владимир Горбач Украина
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