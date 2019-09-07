Цемаха нельзя было менять на узников Кремля по одной причине

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

7 сентября 2019, 11:01

Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку и сама лишает европейцев повода усилить санкции.

Владимир Цемах
Владимира Цемаха выдадут России

После того, как Украина пошла на все условия России по обмену племенными, выдав Путину единственного пленного, который того интересовал, разгорелась дискуссия, что важнее, люди или национальные интересы. И это в корне неверная дискуссия. Потому что она обезличивает эти самые национальные интересы. А ведь за ними стоят те же самые люди, просто тысячи и миллионы людей.

Если бы мы говорили об обмене пленными, которые являются обычными военнопленными, то конечно можно менять 10 своих хоть на тысячу их. Не вопрос. Россия - людоеды, и им не важны жизни. А нам важны. Поэтому такие обмены нужны и важны.

Но тут речь о другом. Владимир Цемах - не человек в привычном понимании. Да и в непривычном, если он вчера не перелез через забор голландского посольства и не попросил у них убежища, он уже не человек. Он уже не жилец. Цемах - это функция. Позволяющая сохранить, быть может, тысячи жизней. Потому как он является важным элементом в войне. И отдавая его Путину, мы тем самым убиваем сотни и тысячи человек. Которые могут погибнуть в будущем, когда развяжутся руки Путина.

Читайте такжеПочему мне плевать на Голландию и MH17Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.

Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый Боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно Боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы в этот момент стояла российская армия.

А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.

Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больноИменно поэтому в западном обществе, которое гораздо более гуманно, нежели украинское, есть правило - не вести переговоры с террористами. Потому что тогда придется выполнять их требования. Ради жизни людей. И тогда террористов станет в разы больше. Ведь метод работает. И тогда погибнет гораздо больше людей.

Поэтому лицемерно сравнивать жизни и государственные интересы. Это всегда жизни и еще больше жизней. Поэтому власть - это так сложно. Потому что власть - это не выбор между конфетой и пироженкой. Это очень часто выбор между плохим и очень плохим решением. И эти решения будут ранить людей. И эмоциям тут нет места. Ибо эмоции стоят тысячи жизней. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу, поддавшись эмоциям. Если ты наделён властью, то ты не имеешь на них права. Если ты не можешь от них отказаться, то ты должен признать, что слишком слаб для власти. И да, родственники пленных всегда будут хотеть вернуть своих любой ценой. И это нормально. Это естественно. Но также естественно понимать, что решения надо принимать не поддаваясь на эмоции, не желая помочь вот именно этим людям, а просчитывая ходы и взвешивая риски. Потому что иначе - это капитуляция. Это слабость. А пока мы на войне, мы не можем себе ее позволить.

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обмен пленными Сергей Фурса Владимир Цемах
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