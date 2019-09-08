Оставьте ФОПы наконец в покое!

ФОП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны / minfin.com.ua

В своем последнем интервью молодой премьер Алексей Гончарук сказал следующую фразу": "государство должно защищать тех, кто играет по правилам, и наказывать тех, кто их нарушает". Вроде всё правильно, но когда речь заходит о контрабанде - случается слом логики. Таможенники, сбушники, налоговики наводняют страну контрабандой, без их участия контрабанда просто невозможна, т.е. источником и причиной контрабанды является госаппарат, но бороться с контрабандой будут где? Виноват в контрабанде кто? Правильно, ФОПы!

Послушайте, господин Гончарук, как только вы произносите слово "ФОП" - тысячи предпринимателей принимают ключевое решения в своей жизни - они срываются с насиженного места и оседают в Европе. Вы не понимаете, какую разрушительную силу на экономику и на жизни людей оказывают ваши слова?

Читайте такжеВойна с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцамФОП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны. Это форма не быть в тени. Это желание быть на свету. Это естественное желание быть легальным, быть на виду, не бояться показать свои доходы. Но когда вы произносите это слово - тысячи граждан принимают решение закрыть свои ФОПы и осесть где-то в Париже. Поэтому, как только у вас где-то начинает чесаться и хочется произнести слово "ФОП" - двумя руками зажимайте себе рот.

Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФОПов! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФОПа. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах.

И по поводу наполнения бюджета. По поводу налоговой реформы. Ну хватит говорить о том, что бизнес не готов к налоговой реформе! Хватит врать, что реформа не делается потому, что бизнесу надо подготовиться. Хватит вот этого - "от имени и по поручению". Хватит "заботы о бизнесе"! Вспомните флешмобы в сети и встречи с Порошенко с бизнесом в Интерконтинентале. Бизнес не просто готов, он требует налоговой реформы. Где вы были последние пять лет, если вам до сих пор нужно время на то, чтобы разобраться? Что вы там хотите ещё усложнять? К чему нам ещё готовиться? Ещё два года инвентаризации?

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесМы пять лет мы слышим "ставки не важны, важно администрирование", и вот опять. Позиция "ставки не важны" не приводит к экономическому росту. Правительство (а теперь - это вы) ежегодно выкидывает на ветер сотни миллиардов гривен на содержание постсоветских структур и сотен тысяч чиновников. Так не ищите причину низких бюджетных поступлений в бизнесе - просто перестаньте транжирить наши деньги! Закройте дыры в госаппарате, хватит прятаться за ФОПы!

По иронии судьбы пишу этот текст из Парижа. Мой коллега, уехавший пару лет назад, говорит - какой я был идиот, держался за что-то, не понимал, что такое свобода.

Свобода, Алексей! СВО-БО-ДА.