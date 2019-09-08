Оставьте ФОПы наконец в покое!

Павел Себастьянович

координатор платформы "Нова країна"

8 сентября 2019, 09:30

Правительству стоило бы для начала закрыть дыры в госаппарате, а не прятаться за ФОПы.

ФОП
ФОП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны / minfin.com.ua

В своем последнем интервью молодой премьер Алексей Гончарук сказал следующую фразу": "государство должно защищать тех, кто играет по правилам, и наказывать тех, кто их нарушает". Вроде всё правильно, но когда речь заходит о контрабанде - случается слом логики. Таможенники, сбушники, налоговики наводняют страну контрабандой, без их участия контрабанда просто невозможна, т.е. источником и причиной контрабанды является госаппарат, но бороться с контрабандой будут где? Виноват в контрабанде кто? Правильно, ФОПы!

Послушайте, господин Гончарук, как только вы произносите слово "ФОП" - тысячи предпринимателей принимают ключевое решения в своей жизни - они срываются с насиженного места и оседают в Европе. Вы не понимаете, какую разрушительную силу на экономику и на жизни людей оказывают ваши слова?

Читайте такжеВойна с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцамФОП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны. Это форма не быть в тени. Это желание быть на свету. Это естественное желание быть легальным, быть на виду, не бояться показать свои доходы. Но когда вы произносите это слово - тысячи граждан принимают решение закрыть свои ФОПы и осесть где-то в Париже. Поэтому, как только у вас где-то начинает чесаться и хочется произнести слово "ФОП" - двумя руками зажимайте себе рот.

Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФОПов! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФОПа. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформировать людей - не в ваших силах.

И по поводу наполнения бюджета. По поводу налоговой реформы. Ну хватит говорить о том, что бизнес не готов к налоговой реформе! Хватит врать, что реформа не делается потому, что бизнесу надо подготовиться. Хватит вот этого - "от имени и по поручению". Хватит "заботы о бизнесе"! Вспомните флешмобы в сети и встречи с Порошенко с бизнесом в Интерконтинентале. Бизнес не просто готов, он требует налоговой реформы. Где вы были последние пять лет, если вам до сих пор нужно время на то, чтобы разобраться? Что вы там хотите ещё усложнять? К чему нам ещё готовиться? Ещё два года инвентаризации?

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесМы пять лет мы слышим "ставки не важны, важно администрирование", и вот опять. Позиция "ставки не важны" не приводит к экономическому росту. Правительство (а теперь - это вы) ежегодно выкидывает на ветер сотни миллиардов гривен на содержание постсоветских структур и сотен тысяч чиновников. Так не ищите причину низких бюджетных поступлений в бизнесе - просто перестаньте транжирить наши деньги! Закройте дыры в госаппарате, хватит прятаться за ФОПы!

По иронии судьбы пишу этот текст из Парижа. Мой коллега, уехавший пару лет назад, говорит - какой я был идиот, держался за что-то, не понимал, что такое свобода.

Свобода, Алексей! СВО-БО-ДА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
налоговая реформа ФОП Алексей Гончарук Павел Себастьянович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:45
Дезертиры и боевики "ЛДНР": Матиос рассказал, кого Украина отдала РФ
10:41
Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве
10:40
Труп, оторванная нога: обнародованы жуткие детали спецоперации СБУ по похищению Цемаха из "ДНР" Видео
10:37
Артистка погорелого театра, или Что стоит за проблемами Гонтаревой в Лондоне мнение
10:17
Москва предложила Киеву важное соглашение о правовом положении граждан
10:07
"Делаем из Киева Берлин образца 43 года": у Гиркина истерика из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы"
09:54
На Николаевщине вор-рецидивист захватил заложницу и ранил копа
09:30
Оставьте ФОПы наконец в покое! мнение
08:58
Смертельный рейс МН17: в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными Видео
08:29
Путин растерял остатки легитимности, дальше нары или исчезновение мнение
08:20
Сохранить лицо: Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли Видео
07:55
Нормандской встрече быть: Макрон пообещал активно поработать Видео
07:27
Шанс восстановить отношения: Путин захотел продолжить общение с Зеленским Видео
07:17
Капитуляция под лозунгом мира: чем грозит Украине амнистия боевиков мнение
07:11
Зеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель? мнение
06:52
Пять причин, почему Путин пошел на обмен пленными мнение
06:50
"Компания Путина": экс-генерал КГБ сказал, кому в России "светит" власть
06:25
Трамп умрет в адских муках: всплыло жуткое предсказание о 45-ом президенте США Видео
06:10
Доктор Комаровский раскрыл три главных причины плача
05:49
Весы: в чем суперсила и слабость знака Зодиака
05:44
День танкиста 2019: поздравления прикольные и открытки живые Фото
05:28
Гарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фото Фото Видео
05:05
Лох-Несское чудовище "бросило якорь" в Черном море: туристы стали "обедом" - ученые
04:49
Гонщика Формулы-2 Корреа ввели в искусственную кому
04:24
Экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин решился на захват Крыму и войну на Донбассе
03:59
Смертельная авария Антуана Юбера: ФИА начала расследование Видео
03:33
Диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата
03:10
Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста Видео
02:43
Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза
02:15
Эксперт назвал главные сложности в трехсторонних переговорах по газу Видео
02:09
Ученые пояснили, как йога поможет справиться с высоким давлением
01:55
Андрееску впервые в карьере стала чемпионкой US Open
01:50
iPhone 11: цена, характеристики, когда выйдет новый Айфон 11 Фото Видео
01:41
"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных Видео
01:29
Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым
01:17
UFC 242: все результаты турнира
01:01
"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар
00:39
"Когда видел папахи, заряжался энергией" - Хабиб Нурмагомедов
00:35
Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ Видео
00:11
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: видео боя Видео
00:09
С Днем Натальи 2019 – открытки и поздравления с Днем ангела Фото
00:00
Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье Видео
07 сентября, суббота
23:56
В Германии упомянули о снятии санкций с РФ после обмена пленными Видео
23:47
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: текстовая трансляция боя, подробности UFC 242
23:31
"Мне много лет, но я дождалась": мать Сенцова едет на встречу из Крыма Видео
23:06
Зеленский после обмена пленными позвонил Путину Видео
22:45
Украину тоже отметили: назван победитель Венецианского фестиваля
22:24
В России предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами Видео
21:46
Электроток и кулек на голову: Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме Видео
21:17
На Полтавской таможне словили на взятке тестя нардепа от Слуги народа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять