Вместо кризиса: почему мировой порядок скоро изменится, и что ждет Украину

Украина долдна найти свое место в новом мировом порядке

Модель моноцентричности, где на вершине мира находятся всемогущие Соединенные Штаты, почти отошла в прошлое. И если бы не приход Дональда Трампа, место США уже сейчас вполне мог бы занять Китай.

Сегодня в мире происходит глобальное перераспределение влияния. Например, отходит в прошлое некогда очень важная Всемирная организация торговли (ВТО). Разрушаются многосторонние торговые соглашения, на смену им приходят двусторонние. В ближайшем будущем за первенство в мире сразятся: США в тесной связи с Великобританией, Китай, Германия и Россия. Эти государства будут центрами притяжения, между которыми будут находить себя остальные страны мира. Нам, рисующим глобус Украины, это может не нравиться. Но мало ли что нам не нравится.

Основной интерес каждого из этих мегагосударств – геополитическое влияние плюс экономический интерес. Проще говоря, они хотят решать вопросы и зарабатывать. Изменятся правила торговли, управления внешним долгом, банкинга и многие другие некогда священные коровы.

Очень интересный подход, как по мне. Если действительно мир перегруппируется таким образом, то нам придется находить свое место заново.

Украина в рамках этой модели, как по мне, имеет два пути. Первый – быть. Второй – не быть.

"Быть" означает найти свой путь. "Не быть" - "прилипнуть" к одному из полюсов и полностью раствориться под внешним управлением.

Чтобы быть, нужна собственная линия поведения. Это значит развивать свои уникальные и неуникальные возможности, лишь по необходимости опираясь на модель открытости и глобализации. Странно быть открытым и бесхитростным, когда основные игроки закрываются и хитрят.

Что есть у Украины? Все говорят о богатой земле и IT. Ну, хорошо. А что еще? Ни одна, ни другая отрасли не дают массовой занятости. Если мы говорим об аграрном государстве с нишей для IT, то максимальное население такой страны – от 10 до 15 млн человек. Остальным куда деваться? Умереть?

Читайте такжеМежду двух огней, или Как США и Китай поставили Зеленского на растяжкуЯ не верю в сказки о сфере услуг, которая создает 90% ВВП. Это один из новомодных мифов, вроде того, что хипстеры с ноутбуком на берегу океана создают миллиарды. Услуги всегда вторичны. Они развиваются, если есть отрасли, генерирующие основной доход. Например, секс-туризм и драг-туризм в Голландии позволяет развить мощный сектор услуг. Но те же голландцы зарабатывают на сельском хозяйстве, торговле, дизайне, архитектуре, электронике. Это и есть отрасли-генераторы доходов.

В Украине традиционный генератор доходов – это промышленность. Есть сырьевые направления – просто выкопать из земли руду и продать ее за рубеж. Это не Б-г весть что, позорная продажа недр страны. Есть отрасли, дающие продукцию с большей степенью передела. Та же металлургия. Эти отрасли уже могут трудоустроить большое количество людей.

Есть жемчужины вроде "Мотор-Сичи", "Зари", "Южмаша" или того же "Энергоатома". Это остатки былой советской роскоши. Градообразующие предприятия, которые могут давать продукцию, по которой идентифицируют нацию. Как Францию идентифицируют по Airbus, Швецию по Volvo, США по Caterpillar и Apple.

Такие предприятия могут стать опорой для самостоятельной Украины. Единственное "но" - они должны жить. Мертвое "Черноморское морское пароходство" и "Черноморский судостроительный завод" ничего не добавляют Украине.

И тут же возникает вопрос: мы можем поддерживать эти предприятия на плаву? "Зарю" во времена Порошенко специально банкротили, Одесский припортовый тоже. "Мотор Сич", в которой нет ни копейки государства, держали в черном теле. Стратегически важный завод, производящий вертолетные двигатели, выживал как мог. На основе него можно построить свой украинский "Сикорский". Можно было не покупать во Франции б/ушные вертолеты Airbus, а делать свои.

Но почему-то за последние двадцать пять лет никто этим не занимался. Если убрать из украинской экономики $12 млрд переводов заробитчан, получится грустно. Потому что мы давно не зарабатываем столько, сколько тратим. Когда-то самая богатая часть СССР сегодня почти развалила свою промышленность.

Зато, когда Китай купил "Мотор Сич", умы зашевелились. Когда решил влить в предприятие деньги, они затрепетали. Когда гарантировал рынок сбыта, сохранение коллектива и повышение зарплат, поднялся срач. Откуда ни возьмись, появились Соединенные Штаты. Оказалось, что вместе с заводом Китай может получить эксклюзивные технологии. Оказалось, это угроза национальной безопасности США. Вердикт Штатов – лучше пусть умрет, но не достанется никому.

Читайте такжеКак Зеленскому преодолеть пропасть, разделившую Украину и ДонбассПостойте, дорогие друзья. Мы уже колониальная экономика? Мы уже готовы убить завод, лишь бы он не достался никому? Украина уже имела такой печальный опыт. По настоянию США мы отказались от участия в строительстве атомной электростанции в городе Бушер (Иран). Нам обещали за это компенсацию в виде инвестиционной программы на сотни миллионов. По итогу, Украина получила грант на 0,4 миллиона долларов, а строительство Бушера перехватил российский "Росатом".

История с "Мотор Сич" сейчас – это то же самое. Приехал в Украину некий господин Болтон и сказал, что предприятие отдавать не стоит. Почему? Потому что Китай усиливает свое влияние в мире, Китай уже почти дал под дых Штатам, Китай хочет пользоваться уникальными оборонными технологиями. И вообще, эти китайцы – сплошная проблема. И условия финансирования, которое они предлагают, не такие выгодные. И вообще, китайцы не борцы с коррупцией – они готовы дать взятку, чтобы получить то, чего хотят. Я не знаю, зачем Болтон все это рассказывал, ведь "Мотор-Сич" уже давно продали.

Сегодня дело в другом – мы завод убьем или дадим китайцам развивать предприятие.

Чтобы убить, нужно дать команду СБУ и Антимонопольному блокировать любые действия с акциями. Дальше голодная смерть – еще год без денег, и можно хоронить. Слишком большие операционные расходы на содержание, тепло, электроэнергию, зарплаты. Такие гиганты живут только если загружены заказами.

Ну ок, предположим, что завод не продан. Разве США предлагает альтернативу? Американцы готовы инвестировать в строительство вертолетов с двигателями "Мотор Сич"? Готовы трудоустроить 25 тысяч сотрудников? Нет. Они просто сказали: не отдавайте завод под контроль Китая. Может, когда-нибудь возьмем вас за это в НАТО. В смысле??? Вы нам делаете одолжение?

Это, конечно, глупость. С нашей стороны. А вот со стороны США как раз все в порядке – они убирают конкурента. Я только не вижу в том, что предлагают американцы, интереса Украины.

Я вижу иначе. В новом мировом порядке мы должны развивать проекты и с Китаем, и с США, и с Германией, и с Великобританией. После возврата Крыма – и с Россией. Потому что это правильно. Тогда мы вроде как со всеми – и ни с кем. Вроде под влиянием, но незалежні.

По такой модели, интерес Украины сейчас - очень простой. Если китайцы хотят покупать – пусть покупают. Но с жесткими условиями. Чтобы сохранили производство в Украине, как сохранили заводы Volvo в Швеции. Пусть вливают в нашу экономику миллиарды. Если Китай обещает, что пять лет подряд "Мотор-Сич" будет работать с прибылью в $500 млн – отлично! Хотят заплатить в бюджет 100 млн долларов сразу после разрешения АМКУ – отлично! Напомню, стартовая цена Одесского припортового во время приватизации 2018 года была… $54 миллиона. А когда-то оценивали в $1 миллиард. Хотим довести "Мотор Сич" до такого же состояния?

А насчет секретности – я уверен, что все секреты в Украине можно купить вполне запросто, как таможенную базу на Петровке. Проектная документация по вертолетным двигателям находится в КБ "Ивченко-Прогресс", а оно входит в состав "Укроборонпрома". Достаточно просто все так и оставить. Есть целый Баканов, чтобы контролировать секреты Родины и не дать им убежать куда не нужно. Может ловить чертей, которые хотят сдать секреты. Или вон пусть Абромавичус следит. Украина получит от китайцев в подарок 25% акций. На секунду, сегодня у государства нет ни одной акции. Так что можно войти в набсовет, контролировать, чтобы китайцы выполняли обещания. Плюс регуляторы, плюс штатные агенты СБУ.

Читайте такжеНе стоит прогибаться под изменчивый Запад...А завод – должен работать. Как на лозунге Зеленского, Не прое… Для Украины сотрудничество с Китаев в вертолетостроении - это собственный экономический интерес. Не США и не России – пусть будет Китай. Нам какая разница? Пусть китайцы развивают "Мотор Сич". Пусть трудоустраивают тысячи украинцев. Пусть развивают смежные заводы, куют лопасти, шьют сиденья, клепают корпуса вертолетов, штампуют электронику и все такое. Кстати, титан в Украине есть свой – как раз сырье для производства лопастей.

Какие разговоры я слышу пока что? Это старая украинская история. "Может, давайте "Мотор Сич" реприватизируем?" Интересно, чтобы что? Чтобы развивать ее самим? На какие деньги? Кому продавать двигатели будем? Скажите, что китайцам))

По итогу. Есть Болтон, который запретил. Есть глава СНБО Александр Данилюк, который пообещал, что решим, придерживаясь своих национальных интересов. Интересно, как Данилюк понимает наш национальный интерес – как работающий завод или как Болтон приказал? В Запорожье будут рабочие места или дыра от безработицы? Будут миллиарды налогов или миллиарды дотаций из бюджета?

Также интересно, что скажет Терентьев, никак не уволенный из АМКУ. После решения о разделе империи Фирташа у нас Антимонопольный – это продолжение Офиса президента. Так что интересно, что думают в Офисе президента. Считают ли они, что нужно слушаться Болтона? Или думают, что надо разрешить китайцам собрать контрольный пакет? Интересно, захочет ли Терентьев принимать на себя решение об остановке завода.

И вообще, у нас на носу кризис. Что мы будем делать, если за границей перестанут покупать нашу руду? Опять будем надеяться на деньги заробитчан?