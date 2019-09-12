Почему праздник с падающим курсом доллара скоро закончится

Скачки курса будут зависеть от той стратегии, которую для себя выберет Нацбанк и Кабмин / УНИАН

Официальный курс гривни к доллару обновил трехлетний исторический максимум на уровне 25,02 гривни/доллар.

Причина стабильно высокого курса гривни в том, что, несмотря на негативное торговое сальдо, которое уже сейчас составляет минус четыре миллиарда долларов, оно с запасом перекрывается валютными поступлениями от наших западных партнеров и больше всего – от украинских заробитчан, переводы от которых растут достаточно высокими темпами. Плюс сейчас наблюдается повышенный спрос на гривну из-за высоких ставок по облигациям внутреннего государственного займа.

Кроме того, летом дополнительно срабатывал фактор отпусков – поскольку большинство украинцев не может позволить себе отдых за границей, многие отдыхают в Украине за гривны. Потому многие сдавали свои валютные сбережения и меняли их на гривны.

Комбинация этих факторов и дала нам укрепление государственной валюты. Как долго оно будет влиять – скорее всего, вскоре тенденция укрепления остановиться и есть риск, что возобновится девальвация гривны.Это связано с тем, что осенью Украина должна будет платить по внешним долгам, а для этого необходима иностранная валюта, прежде всего – доллары.

Читайте такжеВ сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогнозИ тогда ситуация со спросом изменится. Скачки курса будут зависеть от стратегии, которую для себя выберет Нацбанк и новое правительство. Сейчас у нас стратегия плавающего курса, она может быть изменена на стратегию "валютного коридора" или фиксации курса. И тот, и другой пример у нас уже был.

Если снова будет подорожание валют, то это повлечет за собой подорожание импорта, особенно наибольшего импорта – энергоресурсов. Если будет девальвация гривны, то будет подорожание топлива, газа, а так как энергоресурсы – это обязательный элемент себестоимости всех товаров и услуг, то это автоматически потянет за собой и подорожание всего и, соответственно, ускорит инфляцию.

Андрей Новак, Глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда