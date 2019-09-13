Аваков в депрессии: с чем связаны слухи об отставке главы МВД

Авакова к отставке могут подтолкнуть ограничения в работе / фото: УНИАН

Заявление Авакова об отставке – своеобразная методика влияния на высшее руководство. Между прочим, некоторые наши политики (не буду называть имен), которые ранее занимали высокие должности, практиковали схожие схемы со своими депутатами.

Эта методика с заявлениями без даты необходима, чтобы держать ситуацию на контроле, и чтобы чиновник понимал, что если он будет действовать вопреки воле президента или вести собственную политическую игру, которая противоречит его интересам, то тогда президент может подписать заявление.

Так что ничего странного в этом нет и запрета на такие действия тоже нет. Более того, я слышал, что все эти ограничения – и по Нацгвардии, и ожидаются по замам и Госпогранслужбе действительно могут подтолкнуть Авакова к увольнению по собственному желанию.

Читайте такжеАваков об отставке: Заявление всегда на столеЯ слышал, что Аваков очень недоволен и находится в некой депрессии из-за того, что его полномочия ограничиваются. Так что, думаю, это неизбежно. И в данном случае не важен срок и сам факт написания Аваковым заявления – он не повлияет на ограничение его влияния на МВД – это все равно произойдет.

Безусловно, все это условно и Аваков может сказать, что отказывается. Но в нынешней Верховной Раде, как и в нынешнем Кабмине, все зависимы от президента. С точки зрения интересов Зеленского – это также ничего не изменит.

Но нужно понимать, что уволить Авакова Зеленский не может, ведь заявление сначала пишут на Кабмин, на имя премьер-министра. И если Аваков уволится, это тоже не грозит конфронтацией Зеленскому – ну уволится он, ну обидится на Зеленского, но разве у него есть большой рейтинг или своя партия? Конфронтация Порошенко с Аваковым была возможна, пока Аваков оставался при должности, а сейчас, даже оставаясь при должности, он этого сделать не сможет.

Владимир Фесенко, Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда