Аваков об отставке: Заявление всегда на столе

Аваков всегда готов уволиться у этого главы государства / Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые появились в СМИ 11 сентября.

"У этого президента моё заявление об отставке — будет всегда на столе", - прокомментировал министр появившуюся информацию theБабелю.

Напомним, журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что заявление Авакова об отставке - это шантаж, поскольку ему не позволяют утвердить своих людей в ведомстве.

Также Бойко предположил, что Арсен Аваков за ночь может договориться про то, что у него не будут забирать руководство Нацгвардией и позволят назначить своим первым замом Антона Геращенко.

Сам Геращенко прокомментировал данную информацию лаконично.

Как ранее сообщалось, 5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром. Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.

Также новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.