Геращенко прокомментировал информацию об отставке Авакова

11 сентября 2019, 22:44

Экс-советник главы МВД утверждает, что Аваков не мог уволиться из-за нежелания президента назначить его заместителем.

Геращенко
Антон Геращенко  / УНИАН

Экс-народный депутат Антон Геращенко, бывший советник главы МВД Арсена Авакова, прокомментировал слухи о вероятной отставке министра, которые появились в СМИ 11 сентября.

"Слухи я не комментирую. Завтра этот журналист заявит, что Зеленский подал в отставку и что?" – сказал он в комментарии журналисту Главреда.

Напомним, журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что заявление Авакова об отставке - это шантаж, поскольку ему не позволяют утвердить своих людей в ведомстве.

Также Бойко предположил, что Арсен Аваков за ночь может договориться про то, что у него не будут забирать руководство Нацгвардией и позволят назначить своим первым замом Антона Геращенко. 

Сам Геращенко прокомментировал данную информацию лаконично: 

"Чушь", - заявил он.

Как ранее сообщалось, 5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром. Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.

Также новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.

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