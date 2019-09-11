Аваков подал в отставку - СМИ

Арсен Аваков, вероятно, покидает пост главы МВД / Интерфакс-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков, по предварительной информации, 11 сентября подал в отставку с поста главы МВД.

Как сообщает Телеграм-канал UN со ссылкой на собственные источники, глава силового ведомства написал заявление об увольнении.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Аналогичная информация появилась и в другом источнике. Журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что Аваков написал заявление об увольнении.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться от полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", - написал он.

В комментариях журналист отметил, что заявление Авакова - это шантаж, поскольку таким образом глава МВД пытается оставить на должностях в ведомстве и Нацполиции своих людей.

"Посмотрим, что будет на утро. Сейчас Арсен Борисович шантажирует Зеленского и положил заявление. Может, и договорятся. Хотя я сомневаюсь - Зеленский однозначно хочет забрать под себя Нацгвардию и поставить своих людей в Нацполиции. Уже на пенсию ушли Аброськин и Купранец, то есть, люди, преданные Авакову. Следующим может быть Князев", - написал в комментариях к посту Бойко.

Как ранее сообщалось, 5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром. Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.

Напомним, экс-глава МОЗ Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что он и его ведомство заблокировали процесс запуска в обращение медицинского каннабиса в Украине.

Также новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.