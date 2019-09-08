Аваков пригрозил Зеленскому отставкой – СМИ

Арсен Аваков хочет самостоятельно сформировать команду МВД / УНИАН

5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром.

Как сообщает Zn.ua, в ходе напряженной беседы Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.

Уточняется, что министр заявил о желании самостоятельно формировать команду МВД. Он также отказался отдавать Нацгвардию Зеленскому.

Эксперты издания утверждают, что Аваков смириться с предложенными президентом заместителями, поскольку ранее уже соглашался с назначением Эки Згуладзе своим первым заместителем, а Хатии Деканоидзе — главой новосозданной Национальной полиции.

"А вот насчет Национальной гвардии все может быть сложнее, — не исключено, что, если такие изменения будут приняты, министр МВД сам подаст в отставку. По крайней мере, такая угроза прозвучала во время встречи на Банковой", — отмечают эксперты.

Напомним, экс-глава МОЗ Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что он и его ведомство заблокировали процесс запуска в обращение медицинского каннабиса в Украине.

Как ранее сообщалось, новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных решений при формировании нового Кабинета министров.