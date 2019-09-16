Почему Порошенко ведет себя настолько уверенно, если ему грозит тюрьма

Александр Кочетков

политический аналитик

16 сентября 2019, 08:43

Экс-президент твердо уверен, что выторгует себе полную амнистию и неприкосновенность.

Порошенко проигнорировал марш Зеленского
Петр Порошенко в окружении своих сторонников / facebook.com/petroporoshenko

Многие ожидали, что Петр Алексеевич Порошенко после выборов отправится, как минимум, в Испанию. А то и подальше. Но он преспокойно ходит в Верховную Раду, выступает, трибуну блокирует, на допросах в ГБР появляется.

Ни дураком, ни храбрецом я бы ПАПа не назвал. Откуда такая уверенность в безнаказанности?

Полагаю, он лучше всех знает о деталях собственных договоренностей президентского периода с РФ и Европой по мирному урегулированию на Донбассе. Как он согласился в Минске на "особый статус", как не возражал против "формулы Штанмайера", только прося отнести ее реализацию на после выборов, так как был уверен в своей победе.

А сейчас к реализации договоренностей прежнего президента принуждают Владимира Зеленского.

И Петр Порошенко точно знает — сам столкнулся! — насколько много граждан Украины не приемлют "ползучей капитуляции" в форме "особого статуса". Поэтому он уверен, что после встреч в "нормандском формате" в Украине неизбежны протестные выступления. Сейчас ПАП и его сторонники готовятся к ним, всячески подогревают атмосферу, работают с организациями и объединениями ветеранов войны на Донбассе.

Читайте такжеУкраине необходимо по капле выдавливать из себя ПорошенкоПорошенко не сомневается, что ему удастся возглавить протест против того, о чем он сам же и договорился — фирменный его циничный стиль. А если он станет одним из публичных лидеров протеста, то с ним придется договариваться — и новой власти Зеленского, и западным партнерам Украины.

Вот здесь у него и появится замечательная возможность выторговать себе полную амнистию и самую прочную неприкосновенность.

Кстати, парадоксальным образом на стороне Зеленского в подобном противостоянии после, не дай Бог, поддержки "формулы Штанмайера" окажутся политические и медийные структуры Виктора Медведчука. Воистину, Украина — удивительная страна, в которой возможно все.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Минские переговоры Александр Кочетков Минск-2 Украина
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