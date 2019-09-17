Минск-3: новое соглашение со старыми "хотелками" России

Александр Доний

политолог

17 сентября 2019, 07:05

Если Украина в Минске не озвучит ничего нового, то велики шансы на то, что будут внедрены уже существующие предложения в угоду России.

минские соглашения
Предложения в Минске – де-факто предложения России, которые подавались как предложения западных партнеров и Порошенко.

Недавно представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать новый пакет документов, так называемый "Минск-3". 

В целом Минские соглашения носят неконституционный характер и характер тайных договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Причем под давлением Порошенко.

Почему они неконституционные? Потому что с формальной точки зрения, за внешнюю политику и внутреннюю политику отвечает Верховная Рада, а президент – в рамках его полномочий. Согласно Конституции, президент не может никому передавать свои полномочия.

Читайте такжеКак Украине выбраться из минского болотаПотому документы, подписанные представителем президента Леонидом Кучмой, на момент переговоров в Минске не имеют никакой юридической подоплеки, поскольку представитель президента не мог на себя брать обязательства ни о проведении местных выборов, ни о внесении изменений в Конституцию. Теоретически, любой переговорный процесс либо с Россией, либо с коллаборационными формированиями должна была сформирована группа, которую наделяла бы полномочия Верховная Рада. Все документы, которые бы подписывала эта группа, парламент также должен был бы утвердить по завершении. Все эти процедуры не были соблюдены.

С другой стороны, мы понимаем, что в данном случае вопрос не о легитимности процесса, так и сами ОРДЛО тоже не легитимные структуры.

То есть идет речь о том, как можно внедрять стратегию государства независимо от юридического документа. И тут возникает вопрос о том, какова же стратегия украинского государства. Ведь сегодня Украина своих предложений о выходе из конфликта с Россией не подавала. Предложения в Минске – де-факто предложения России, которые подавались как предложения западных партнеров и Порошенко. Сейчас отдельных предложений нет. И если Украина даже после смены власти не озвучит иных вариантов, то велики шансы на то, что будут внедрены уже существующие предложения.

Читайте такжеОбречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за МинскВопрос только в том, на что именно согласится нынешняя власть. Поскольку нет альтернативы Минску, максимум, о чем говорит официальный Киев – о корреляции уже существующих норм. То есть речь идет не о полном пересмотре Минских соглашений, а лишь о перестановке озвученных ранее пунктов.

А поскольку у украинцев уже есть некоторая усталость от военных действий, то поддержка утверждения даже невыгодных предложений для Украины может быть поддержана значительной частью общества. И это понимают все.
Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада", специально для Главреда

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Россия Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Минские соглашения Александр Доний Украина
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