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Рынок земли стартует. Почему это хорошо

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

20 сентября 2019, 10:23

Единственный способ не допустить олигополии на земле – честный и прозрачный рынок.

земля, продажа
Рынок земли стартует/ agroportal.ua

Можно любить или не любить Владимира Зеленского. Но рынок земли - это плюс. И большой плюс, что президент его продвигает. Высокий рейтинг власти не нужен просто для высокого рейтинга. Он должен служить основой для принятия давно необходимых решений. И беречь его просто так не имеет смысла. Рейтинг нужен только для реформ. Если, конечно, вы не держитесь за власть ради самой власти.

Это важно для собственников паев, которых лишили их права собственности.

Это важно для экономики страны, которую лишают эффективного рынка.

Это важно для курса гривны.

Это фундаментальная необходимость, которая не зависит от фамилии во главе страны.

Это просто банальные законы экономики. И введение рынка сделает всех граждан Украины богаче, лишив только некоторых из них сверхдоходов. И тогда мы еще на шаг приблизимся к Европе и демократии, потому что чем богаче общество, тем больше свобод оно требует.

Читайте такжеВ Украине уже через год начнут продавать землюИ да, если реформа не настоящая, то против нее никто не протестует. Если реформа настоящая, то она точно вызовет протесты. Чем больше Медведчук и Ко кричат, что рынок земли зло, тем лучше. Чем больше криков "ганьба" от популистов, тем приятнее. Чем больше аграрное лобби протестует, борясь потерять сверх прибыли, тем лучше.

И еще много раз нам расскажут о бедной бабушке, которую теперь обидят рейдеры, играя на эмоциях и поступая подло. Бедная мифическая бабушка. Такими бабушками активно пугали в 90-х, когда протестовали против приватизации квартир. Запугивали, что "черные риелторы" теперь перебьют всех пенсионеров. Но в итоге рынок заработал. И теперь не мифическая, а реальная бабушка, которая жила в квартире на Крещатике, может позволить себе сдавать свою квартиру и жить в Испании. И сотни тысяч не мифических бабушек, собственниц паев, уже умерли, так и не дождавшись рынка земли. И кто знает, может быть вот эти настоящие бабушки, не дожившие до сегодняшнего дня, были бы еще с нами, если бы был рынок и они получали бы в разы больше денег от своего пая, а значит могли бы себе позволить гораздо лучшее медицинское облуживание и питание. Помните об этом, когда популисты будут пугать вас. Эмоции не лучший советчик.

Читайте такжеВывезут вагонами: Зеленский высказался о продаже земли иностранцамЧем больше протестов, тем лучше. Потому что это означает, что люди боятся потерять деньги. Деньги, которые они зарабатывают на не эффективности системы, на коррупции. И они хотели бы, чтобы с рынком земли случилась та же история, что и с приватизацией 90-х, когда вместо открытой и прозрачной продажи предприятия под популистические лозунги раздавали своим. Чем это закончилось мы видим. И поэтому единственный способ не допустить олигополии на земле – честный и прозрачный рынок. И тогда не будет монополии, но будут максимальные арендные ставки.

Конечно, хотелось бы увидеть абсолютно либеральную модель. Просто потому что она дает наибольший эффект для экономики. И обеспечивает максимальный рост стоимости земли, что важно прежде всего для простых собственников паев. Но даже в таком виде, когда покупать землю могут физические лица и юридические лица, зарегистрированные в Украине, уже является огромным прогрессом.

рынок земли Сергей Фурса
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