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Путин смертельно надоел россиянам

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

22 сентября 2019, 07:32

Люди хватаются за любого, кто посулит им скорое освобождения от диктатора и его постылую, нищую жизнь под железной пятой бесчеловечного государства.

Габышев
Александр Габышев / Скриншот

Смена вех?

Стремительный рост популярности шамана свидетельствует о том, что россияне готовы верить в чудо, способное спасти их от Путина. Известной революционный гимн пора петь так:

"Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и не шаман". 

А если серьезно, достаточно посмотреть, как встречали шамана в Бурятии, чтобы убедиться: Путин смертельно надоел стране. Люди, как утопающие за соломинку, хватаются за любого, кто посулит им скорое освобождения от диктатора, олицетворяющего постылую, нищую жизнь под железной пятой бесчеловечного государства.

Читайте такжеУдар в бубен, или Как шаман сорвал крышу у КремляУверен, еще пару лет назад россияне просто посмеялись бы над походом шамана "на Кремль". А сейчас, многие доведены до грани отчаяния и готовы верить в чудо. Причем все больше людей связывают свои беды персонально с фигурой диктатора (это фиксирует даже официальная социология). Путин, на культе которого строился нынешний полицейский режим, может стать его слабым звеном.

Оппозиционным политикам и журналистам, типа Навального и Дудя, пора задуматься над этим. Хватит уже размениваться на вороватых лакеев, пришла пора персонального наступления на их кровавого хозяина.

Владимир Путин Шаман Игорь Эйдман Александр Габышев
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