Порошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенность

Петр Порошенко / УНИАН

В четверг на этой неделе Рудольф Джуллиани, которого называют "атакующим" адвокатом Трампа, дал громкое интервью, в котором сказал буквально следующее:

"В ходе расследования (деятельности Обамы и Клинтон) я узнал эту невероятную историю о Джо Байдене, о том, что он подкупил президента Украины (Порошенко) чтобы тот уволил прокурора (Шокина), который расследовал его (Байдена) сына".

Речь идет об известном деле украинской газодобывающей компании Бурисма, в которой сын Байдена был членом совета директоров и против которой генеральный прокурор Шокин открыл уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Под давлением вице-президента Байдена Порошенко уволил Шокина, а его сменщик Луценко дело Бурисмы похоронил.

Итак, в дело вступает Порошенко, которого, по словам Джуллиани, Байден подкупил. В сущности, Порошенко становиться ключевым свидетелем в деле Байдена и Бурисмы. Если Порошенко захочет он может "похоронить " Байдена и сделать переизбрание Трампа практически делом решенным. С таким козырем в руке Порошенко может ни о чем не беспокоиться.

Читайте такжеТрамп влип в громкий скандал из-за УкраиныА в начале этой недели бывший президент Польши Квасневский неожиданно предупредил Зеленского о недопустимости политического преследования Порошенко и добавил, что Запад не будет пассивно наблюдать за этим.

Чего это Квасневский так резко обеспокоился судьбой Петра Алексеевича?

Ответ мы находим на сайте компании Бурисма, где г-н Квасневский числится в составе совета директоров. Неплохая крыша для Бурисмы!

Читайте такжеПочему от Украины зависит победитель выборов президента СШАНе надо чтобы Петр Алексеевич начал откровенничать про Бурисму, Байдена и Шокина. Не правильно это. Не по понятиям.

И преследовать его тоже не надо. Не хорошо это.

В общем, отныне за Петр Алексеевича я спокоен.

А. Портнов, конечно, высокопрофессиональный адвокат и лично очень мотивирован, но все -таки он вышел на ринг не в свою весовую категорию.