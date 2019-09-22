Порошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенность

Почему я спокоен за Петра Алексеевича.
В четверг на этой неделе Рудольф Джуллиани, которого называют "атакующим" адвокатом Трампа, дал громкое интервью, в котором сказал буквально следующее:
"В ходе расследования (деятельности Обамы и Клинтон) я узнал эту невероятную историю о Джо Байдене, о том, что он подкупил президента Украины (Порошенко) чтобы тот уволил прокурора (Шокина), который расследовал его (Байдена) сына".
Речь идет об известном деле украинской газодобывающей компании Бурисма, в которой сын Байдена был членом совета директоров и против которой генеральный прокурор Шокин открыл уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Под давлением вице-президента Байдена Порошенко уволил Шокина, а его сменщик Луценко дело Бурисмы похоронил.
Итак, в дело вступает Порошенко, которого, по словам Джуллиани, Байден подкупил. В сущности, Порошенко становиться ключевым свидетелем в деле Байдена и Бурисмы. Если Порошенко захочет он может "похоронить " Байдена и сделать переизбрание Трампа практически делом решенным. С таким козырем в руке Порошенко может ни о чем не беспокоиться.
Читайте такжеТрамп влип в громкий скандал из-за УкраиныА в начале этой недели бывший президент Польши Квасневский неожиданно предупредил Зеленского о недопустимости политического преследования Порошенко и добавил, что Запад не будет пассивно наблюдать за этим.
Чего это Квасневский так резко обеспокоился судьбой Петра Алексеевича?
Ответ мы находим на сайте компании Бурисма, где г-н Квасневский числится в составе совета директоров. Неплохая крыша для Бурисмы!
Читайте такжеПочему от Украины зависит победитель выборов президента СШАНе надо чтобы Петр Алексеевич начал откровенничать про Бурисму, Байдена и Шокина. Не правильно это. Не по понятиям.
И преследовать его тоже не надо. Не хорошо это.
В общем, отныне за Петр Алексеевича я спокоен.
А. Портнов, конечно, высокопрофессиональный адвокат и лично очень мотивирован, но все -таки он вышел на ринг не в свою весовую категорию.