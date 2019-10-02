Новая власть повторяет ущербную политику Порошенко

гончарук самокат / кадр из видео

При попытке анализировать практические шаги новой власти у меня начинает сбоить элементарная логика.

Допустим, Владимир Александрович Зеленский и его окружение исходно не разбирались в госуправлении и экономике. Поэтому в правительство они пригласили людей, которые вроде как разбираются. Но почему среди этих разбирающихся так много отпетых порохолюбов, публично поддерживавших Петра Алексеевича Порошенко и сотрудничавших с его правительствами?

Они не просто поддерживали в прошлом. Они сейчас четко проводят экономическую линию прошлой власти. То есть, не рвутся (если вообще собираются!) снижать тарифы за энергоносители и коммунальные платежи, вместо либерализации наоборот, усиливают фискальное государство. Землю они собираются продавать в точности с планом ПАПа, который он составил на свой второй срок. Опять же смешная попытка законами, а не системными действиями урегулировать игровой рынок и варварскую добычу янтаря — это тоже очень напоминает имитацию времен Петра Порошенко: вроде как боремся, а на деле кормимся.

Читайте такжеНовая программа Кабмина - фантазия "за все хорошее против всего плохого"Но ведь удивительные 73% проголосовавших за смену власти, они ведь возникли не только как протест против патологической жадности и вопиющего лицемерия ПАПа. Политически продвинутых противников прошлой власти было едва ли процентов двадцать пять. А остальные проголосовали за ВАЗа потому, что их достали государственный рэкет бизнеса, реальные доходы, несовместимые с жизнью, ничем, кроме ссылок на МВФ, не мотивированные повышения тарифов на энергоносители и коммуналки и прочее.

Большую часть украинцев достала именно ущербная, человеконенавистническая экономическая политика прошлой власти.

И вот новая власть преспокойно начинает продолжать пагубную практику своих предшественников, единственно — безумно ускорив нашу государственную колымагу, несущуюся к обрыву.

Ребятки, повторяя и приумножая решения предыдущих, вы что, намерены получить другой результат? Но, разумеется, получите тот же, но значительно быстрее и жестче! Тогда зачем?!