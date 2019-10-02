Формула Штайнмайера: почему в Кремле считают, что пришли к успеху

Штайнмайер / Reuters

В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики

И вот почему:

1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в "ДНР" и "ЛНР" полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.

2. Охрану украинско-российской границы со стороны "ДНР" и "ЛНР" будет нести "добровольческий корпус", сформированный в "ДНР" и "ЛНР", а не украинская погранстража.

3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.

Читайте такжеВынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" Порошенко4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.

5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.

6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.

7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель - Донбасс".

P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.