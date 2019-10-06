"Что там у хохлов", или Как путинское ТВ потеряло человеческий облик

Скоро будет шесть лет, как кроме Украины ничего в России по телевизору не показывают

Путину надоело, что по российскому телевидению плохо говорят про Украину? Простите, а ему не надоело, что там говорят только про Украину?

В первые годы мы смеялись. Некоторые - громко, остальные - в кулачок. Похихикивали. В конце концов, многие считали, что у нас пока все хорошо: рубль упал, но карабкается, деньги по кубышкам еще не выметены и даже в Турцию пока летать не запретили. Народ смотрел кино про Украину, полагая, что кому-то она действительно интересней, чем наши новости.

Но вот прошел год, второй, третий... Скоро будет шесть лет, как кроме Украины ничего по нашему телевизору не показывают. Ну разве что самолет какой у нас упадет и 100 погибших. Ни обвал рубля, ни инфляция, ни недоедание - ничего не волнует наших журналистов. Четверть детей в России живет за чертой бедности? А мы на это ведро дерьма в студию принесем и будем украинцам в лицо плескать! Непонятно что взорвалось на полигоне в Белом море и в России отключили станции радиологического мониторинга? Дайте два ведра! Что бы ни происходило в России: повышение пенсионного возраста, мусорная реформа, падение детей на Кузбассе в голодные обмороки - по телевизору показывают только Украину. Начиная с дневного прайм-тайма и до вечерних сериалов. Итоговые программы Первого канала и Дмитрия Киселева на "России 1" процентов на 70 посвящены Украине, еще 10-15% сюжетов там - про другие страны. И лишь в конце они говорят о России, порой только в рубрике "юмор".

Карикатура Сергея Елкина / Немецкая волна

Читайте также"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни ГребенщиковаНа каждом канале политические шоу, которые на самом деле - украинские внутриполитические. Говорят только об Украине. Ведущие этих дневных передач уже сами от себя озверели. Этот Артем Шейнин потерял человеческий облик. Ольга Скабеева, вы меня простите, выглядит, как офицер СС. И ладно бы вшивые интеллигентишки из Фейсбука так считали: вы почитайте народные форумы и Пикабу - везде горько шутят, не бабушкой ли приходилась Ольге Скабеевой нацистская надзирательница Ирма Грезе.

Даже на Пятом канале есть свое ток-шоу про Украину!

Ну надоели! Вы людям уже надоели! Интернет заполнен вопросами "Почему политические шоу только про Украину?" Кто-то их смотрит? Да бросьте, никто уже, кроме домохозяек в Альцгеймере. Я ни одной пенсионерки не знаю лично, кому бы до сих пор было интересно включать эти шоу и новости. Даже в доме-интернате для ветеранов их не смотрят. Реальные рейтинги почти нулевые, но все эти шоу снимаются, потому что у них есть один главный зритель и он любит. И просит, видимо, еще, потому что буквально на днях анонсировали появление новой передачи про Украину.

Читайте такжеНазывал террористами и тыкал "фак": Украинского эксперта навсегда выгнали с росТВПро Россию не хотите на наши деньги на нашем телевидении что-нибудь рассказать? Телевизор с его вечной темой про Украину не просто надоел до изжоги - он стал лицемерным. Такое тотальное замалчивание внутрироссийской повестки лицемерно и омерзительно. Повторяю: когда в России произошел ядерный взрыв и Северодвинск накрыло гамма-излучением, вся страна и даже весь мир ждали объяснений. Туристы ехали в Карелию и на Соловки, местные жители ходили за грибами и ягодами. По всей стране люди гадали, почему открыты станции радиологического контроля и как это объяснить. А что телевизор? Телевизор наш показывал Зеленского.

Ему, кстати, совет, в рубрику "Хозяйке на заметку". Можете свое телевидение не держать - про украинские новости есть наше. Если где на Полтавщине отопление отключили или труба с газом в Харькове лопнула, так наши вам первые сообщат, вы даже не волнуйтесь.

Анастасия Миронова, российский журналист