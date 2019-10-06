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Зачем Украина снова закупает у США Джавелины

Игорь Романенко

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

6 октября 2019, 10:06

Одно из преимуществ Джавелинов – бить в слабые места. И потому это оружие нам необходимо.

Джавелины
Украина закупит у США оружия на 39,2 миллиона долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin общей стоимостью 39,2 миллиона долларов. Напомним, что в 2018 году США уже продали Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок. Но, как заявлял сразу после их покупки тогдашний президент Петр Порошенко, ВСУ будут использовать "Джавелины" исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков.

Почему, спросите вы? Представьте себе две ситуации. Одна – когда, например, на вас напали воры, а у вас дома нет ничего, кроме ножа и топора, а другая - когда при этих же условиях вы имеете дома закрытый сейф, а в нем лежит боевое оружие. И при необходимости вы достаете это оружие и, независимо от того, будете вы его применять или нет, вы чувствуете себя с ним гораздо увереннее. Есть же разница, не правда ли?

Читайте такжеЭксперт объяснил, как "Джавелины" повлияли на войну на ДонбассеВот та же ситуация и с Джавелинами, которые у нас есть еще с прошлых поставок от США и которые находятся на складах.

У нас сейчас, по данным разведки, насчитывается около 30 тысяч войск российско-сепаратистских на оккупированных территориях и еще 80 – на границе. Если вот этими силами, то они быстро не могут продвигаться, так как у нас тут достаточно сил. Если им надо развернуть полномасштабную войну с Украиной, то им необходимо от 240 тысяч и больше – кстати, в позапрошлом году именно столько военных участвовало в учениях.

Поэтому понятно, что американцы не собираются бить горшки с Россией. Джавелины – это новое оружие, по сравнению с тем, что мы выпускаем. То есть раньше, в советское время, противотанковое оружие было на проводках – нужно было прицелиться, пустить и все время держать цель на прицеле (танк, бронетехнику и т.д.). Ракета летела и управлялась по проводку. Сейчас это на начальном этапе делается с помощью лазера. А в Джавелинах система другая – прицелился, пустил, и дальше головка наводится сама. Это во-первых. Во-вторых, эта ракета делает горку и бьет по цели сверху вниз. И поскольку ранее, когда проектировались танки, подобного оружия не было, броня там слабее. И еще одно из преимуществ Джавелинов – бить в слабые места и потому это оружие нам необходимо.Читайте такжеНа Донбассе россияне будут следить за "Джавелинами" — отставной американский генерал

Кроме того, у Трампа есть определенный подход – если вы хотите развивать с нами отношения¸ покупайте у нас оружие. И после этого идет апгрейд – обслуживание, доработка. И если у нас уже есть такого рода взаимоотношения между странами, то, например, в случае расширения или улучшения вооружения, это сделать легче – и законодательно, и по сути. И это тоже важно.

Потому все вышеперечисленное говорит о том, что Джавелины нам нужны. Конечно, того объема, который нам планируют поставить, его мало, но даже в этом случае они нас усиливают.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

США война на Донбассе Игорь Романенко Джавелины госдепартамент США Украина
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