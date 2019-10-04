В Штатах подтвердили поставку Javelin Украине

Комплексы Javelin на 39,2 млн продадут Украине / Фото Reuters

Американский Госдепартамент решил одобрить продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов. Об этом сообщило 3 октября Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA.

Речь идет о 150 противотанковых ракетах и двух дополнительных танковых установках. Ранее предварительное решение о продаже Украине ПТРК Javelin неофициально одобрил Конгресс США.

Системы Javelin должны помочь Украине в создании долгосрочной инфраструктуры обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности. В Агентстве по оборонной безопасности уверены, что продажа вооружения не изменит общий военный баланс в регионе.

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Напомним, агенство Bloomberg уточняло, что договор о продаже Украине Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.