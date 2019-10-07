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Первый кризис в Слуге народа - только начало раскола

Андрей Головачев

политический эксперт

7 октября 2019, 08:35

В течении года фракция СН окончательно деградирует и будет парализована.

Верховная Рада
Верховная Рада / Фото Reuters

Сразу же после выборов в ВР я написал, что фракция СН неизбежно распадется до конца года. А также добавил, что первой из нее выйдет группа во главе с Дубинским, который начнет позиционировать себя как политик национального масштаба, который должен прийти на смену откровенно слабому Зеленскому.

Однако, процессы распада СН стали идти значительно быстрее, чем я ожидал. Нужен был повод, что оформить первый раскол и выход группы Дубинского из подчинения Арахамии - Разумкова.

И этот повод нашелся во время брифинга генерального прокурора Рябошапки.

Сейчас уже нет сомнения, что Рябошапка оказался слабой, мелкотравчатой, "чего изволите" фигурой, не готовым и не способным противостоять давлению на него СБУ, МВД, демократам США, олигархам, АП и другим центрам влияния и подчиняться только закону. Всем уж стало ясно, что Рябошапка не будет преследовать Порошенко, Гонтареву, спустит на тормозах дело Укроборонпрома и все остальные. То есть прогнулся под требования Запада не трогать прошлую власть. Короче говоря, фигура мелкого масштаба, пустышка.

Читайте также"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФЭто стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения Дубинского и его группы, для которых преследование Порошенко и Гонтаревой, по ряду причин, является делом принципиальным. Поэтому раскол состоялся и стороны обменялись такими любезностями, после которых всякое примирение уже невозможно.

Это первый и очень серьезный кризис внутри Слуги народа. Но это только начало.

Бездействие Рябошапки, а также НАБУ, которые группа Дубинского вместе с Портновым энергично доведут до общественности, быстро обвалит рейтинг Слуги народа и самого Зеленского.

Читайте такжеЗеленский повторяет все ошибки ПорошенкоВ течении года фракция СН окончательно деградирует и будет парализована. Она превратится в сброд, получающий конверты из разных источников вспомоществования поэтому к следующей осени вопрос о досрочных выборах в ВР встанет во весь рост.

Но вполне возможно, что все закончится еще раньше. Набранная за две недели по интернету пестрая солянка слуг народа не может долго изображать из себя дееспособный парламент. Это даже не профанация. Это массовое безумие.

Верховная Рада Слуга народа Руслан Рябошапка Андрей Головачев Александр Дубинский Андрей Портнов Дмитрий Разумков
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