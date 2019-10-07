Как борьба с капитуляцией доедает мозги украинских патриотов

Что будет, если Донбасс вернется в Украину?/ Reuters

Борьба с капитуляцией разъедает мозги соотечественников. Я бы даже сказал, доедает. Но что, собственно, имеется в виду под капитуляцией? Какой самый большой ужас-ужас украинского патриота?

ЛДНР вернется в Украину в качестве некоего анклава "русского мира" и будет подрывать идеологическую стройность нашей чудесной страны? Не будет. Там три миллиона человек и они в любом случае будут малозаметны в 30-миллионной стране.

В Украине придется притормозить украинизацию и насаждение "правильной" истории? Нет, не придется. По вышеуказанной причине. Да, в донецком заповеднике какое-то время останется русский и памятники Ленину, но никто не запретит вам запрещать Читайте такжеПочему Донбасс для Украины уже потерянжителям Харькова или Одессы говорить на родном языке. Но даже если допустить, что каким-то чудом принудительная украинизация будет приостановлена, это правда такая большая трагедия? Вы же сами русофобские посты на русском пишите…

В украинском парламенте будет заседать Пушилин? Ну, во-первых, не факт, что будет. А, во-вторых, ну и что? Медведчук же вон заседает и ничего, Земля не налетела на небесную ось.

Путин будет контролировать Киев через Донецк? Ну бред же. Контролировать Киев как и раньше будет Вашингтон, как вы и хотели. А что там будет Путин делать в Донецке не суть важно, потому что сейчас он там делает вообще все, что хочет.

ОРДЛО каким-то образом получит право вето на вступление Украины в НАТО? Каким? Да, собственно, а кто вас вообще берет в НАТО? Совершенно очевидно, что страны Европы сейчас костьми лягут, чтобы не взять в НАТО Украину и не втянуться ненароком в войну с РФ. Как раз с Донецком в составе шансы выше.

Читайте такжеКремль хочет превратить Донбасс в ПриднестровьеВ страну вольются миллионы людей, которых вы ненавидите и вы боитесь себя не сдержать? Ну, во-первых, недержание это болезнь и тут претензии не к ним, а к вам. А, во-вторых, вам же без разницы кого ненавидеть. Сейчас Донецка нет, но вы ненавидите вату, Зеленского и просто всех, кто что-то пытается вам сказать. Так что по сути ничего не поменяется. А то, что возрастет вероятность получить ответку в бубен даже, наверное, хорошо. Может, перед тем как открыть рот вы теперь будете оглядываться…

Так что, дорогие патриоты, какие рациональные причины бояться того, что в Украину вернется эта часть территории? Какой же именно капитуляции вы боитесь?