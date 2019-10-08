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Почему протесты на Майдане не остановят Зеленского

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

8 октября 2019, 08:42

Сейчас Зеленский должен проявить характер и волю. Он должен показать, что его не пугают подобного рода акции. Но если он станет действовать как Янукович, то и закончит как Янукович.

вече на майдане
Вече на Майдане было организованным - эксперт

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook пост с перепиской, где указываются расценки за участие в акции "Остановим капитуляцию".

Но проплаченными акциями происходящее на Майдане явно не назовешь. Если там и была какая-то оплата, то разве что для "ядра". Но то, что они были организованными – это факт.

Читайте такжеЖдать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы ШтайнмайераЧто касается массовости, то на Майдан, по разным оценкам, вышло 5-10 тысяч человек. И у нас уже говорят про массовость. А это всего 5-10 тысяч приверженцев войны. Когда, например, в июле выходили на Крестный ход 300 тысяч человек, приверженцев мира, об этом молчат. Потому все-таки у нас приверженцев мира значительно больше, чем тех, кто выходит на Майдан.

Исходя из этого, давайте не преувеличивать значимость этих людей. У нас каждый имеет право на протест, но в то же время предлагали ли эти люди что-то взамен? Они протестовали против, но у них нет конструктивной программы, нет своего видения того, если не формула Штайнмайера, то что тогда? И еще один момент – там все совпадает. И Петр Порошенко вдруг там появляется, который очень хочет того, чтобы его дела, которые сегодня рассматриваются органами следствия, воспринимались как политическое давление, так как он хочет показать себя большим оппозиционером. И то, что американские демократы и Сорос стали давить на Зеленского, чтобы он не помогал Трампу в деле Байдена. Все сошлось в одной точке и все разом сейчас воспринимается как единый протест против формулы Штайнмайера. Но уже в ближайшее время станет очевидно, кто реальный организатор этих протестов и кому все это выгодно.

Читайте такжеПочему новый Майдан будет опасным для всехНо для Зеленского и его планов происходящее – отнюдь не преграда. В первую очередь потому, что у стран-участников "нормандской четверки" есть общая позиция. И если бы США, Франция и Германия занимали бы другую позицию, то можно было бы говорить об успехе этих акций, но раз есть консолидированная позиция Запада, не думаю, что кто-то в Украине пойдет против нее.

Сейчас Зеленский должен проявить характер и волю. Это главное. Он должен показать, что его не пугают подобного рода акции. И если он вспомнит о том, что он олицетворяет власть в Украине, которая должна уметь защищаться, то только тогда у него будет будущее. Но если он станет действовать как Янукович, то и закончит он как Янукович. Но как именно это сделать – пусть уже решают советники президента Зеленского.

Кость Бондаренко, Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

Майдан нормандская четверка Владимир Зеленский протесты Кость Бондаренко формула Штайнмайера
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