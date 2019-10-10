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Нидерланды начали мстить Украине за выдачу Цемаха

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 октября 2019, 07:28

Следствие может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета.

MH17
На суде в Гааге по MH17 Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого / REUTERS

Нидерландский парламент поддержал предложение фракции христианских демократов относительно дополнительного расследования обстоятельств сохранения свободы воздушного сообщения над Донбассом в 2014 году.

Казалось бы, обстоятельства этой ситуации давно расследованы, ничего нового нидерландским парламентариям узнать не удастся. Однако их решение – естественный политический ответ на выдачу одного из участников уничтожения малазийского пассажирского лайнера, Владимира Цемаха, российской стороне.  В Нидерландах это решение президента Украины Владимира Зеленского вызвало взрыв негодования – и родственников жертв трагедии, и политиков, и журналистов, и просто порядочных людей.

Было бы странным, если бы парламент этой страны, которому с таким трудом – буквально вопреки общественному мнению – удалось проголосовать за ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной после отрицательного результата консультативного референдума – не отреагировал. Тем более, что украинское руководство ничего не сделало для того, чтобы продемонстрировать Гааге свое понимание ситуации и готовность к сотрудничеству.

Читайте такжеУ Зеленского опровергли "суперважность" Цемаха в обмене пленнымиВ Нью-Йорке, на сессии Генеральной ассамблеи ООН, у президента Украины Владимира Зеленского было время для встреч с бизнесменами, чья сомнительная репутация становится темой для сенсационных журналистских расследований и представляет украинскую власть как прибежище коррупционеров. Но у главы нашего государства не нашлось времени на встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – тем самым Рютте, который, рискуя своей репутацией, провел через парламент соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. Позиции премьера по вопросу ответственности Украины за выдачу Цемаха и так были не очень сильными. Но после поведения Зеленского в Нью-Йорке от них вообще ничего не осталось. Правительство было против продолжения расследования о ситуации с открытым небом в 2014 году. Но депутаты к нему не прислушались. Вообще. И это – только начало украинского поражения в Гааге.

С течением времени становится более очевидным смысл спецоперации, в которой Владимир Путин мастерски использовал неопытность Владимира Зеленского и склонность бывшего комика к быстрым эффектам. Выдача Цемаха – это не только возможность для российского руководства избежать ответственности за уничтожение пассажирского самолета. Это еще и возможность разделить ответственность с Украиной.

Читайте также"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17Нидерланды всегда были "слабым звеном" в вопросах украинской европейской интеграции – вспомним хотя бы, как был использован закон о референдуме, который чуть было не заблокировал процесс ратификации соглашения об ассоциации. На этот раз расследование нидерландского парламента вполне может прийти к выводам, что Украина наравне с Россией несет ответственность за гибель самолета, должна компенсировать потери родственников жертв. Да, все будут понимать, что это – политический вывод, что это – месть за Цемаха, за срыв настоящего расследования. Но на суде в Гааге Украина рискует оказаться не в роли обвинителя, а в роли обвиняемого.

Виталий Портников, журналист, для Espreso.tv

Россия Нидерланды MH17 Владимир Зеленский Боинг MH17 Марк Рютте Украина Владимир Цемах
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