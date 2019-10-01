В Нидерландах заговорили о причастности Украины к трагедии рейса МН17

МН17 / Фото: Reuters

Нидерландские парламентарии намерены добиться правды в деле с катастрофой рейса МН17 в небе над Донбассом. Так, большинство в Палате представителей заявили о необходимости дополнительного исследования роли Украины в этой трагедии.

Недовольство политиков вызвало то, что Совет безопасности Нидерландов еще в 2015 году рекомендовал закрыть воздушное пространство, передает Rtlnieuws.nl.

Парламентские движения CDA и SP просит рассмотреть все возможность для "полного расследования фактов" для Украины. На данный момент правительство еще не предпринимало никаких решений по поводу Украины. Стоит отметить, что CDA и SP получает поддержку от VVD и D66.

Справка: самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур 17 июня 2014 года. Спустя 2 часа и 49 минут после взлета авиалайнер потерпел крушение в районе села Грабово в Донецкой области. В результате трагедии погибли все находившиеся на его борту 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Напомним, что власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха.