Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону России

Малайзия недовольна расследованием в деле сбитого Боинга / Reuters

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который летом начал выгораживать Россию, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке громогласно заявил, что его страна не удовлетворена результатами расследования крушения боинга MH17 на Донбассе, поскольку до сих пор не ясно, кто несёт ответственность за этот инцидент.

При этом Мохамад отметил, что у Малайзии нет фактов того, что ракету, которая, как удалось установить, была российского производства, запустила та или иная страна. Такое оружие есть и у России, и у Украины, и у боевиков.

"Мы примем исчерпывающие, в полной мере обоснованные доказательства", - сказал премьер-министр Малайзии.

Также Мохамад уточнил, что расследование продолжается.

Напомним:

31 мая стало известно, что Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17м. Малайзия согласилась с выводами отчета расследования Международной группы следователей в Нидерландах о том, что самолет рейса MH17 был уничтожен ракетой российского производства.

В то же время премьер-министр страны Махатхир Мохамад акцентировал внимание на отсутствии веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - подчеркнул он.

17 сентября 2018 года Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17. По словам представителей военного ведомства, сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской СС (в настоящий момент - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл)

"Ракета принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалась. Это сообщено голландской стороне", - заявил представиль МО РФ Игорь Конашенков.