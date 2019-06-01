Рейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать Россию

1 июня 2019, 06:47

Эксперт обратил внимание, что согласно расследованию нет результатов и не установлены виновные, которые причастны к трагедии

Боевики и остатки боинга

Заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который хочет убедительных доказательств причастности России к ответственности за трагедию рейса MH17, вызвало широкий резонанс в СМИ.

Напомним, правительство страны согласилось с тем, что самолет был сбит российской ракетой, но уверенности в том, что она была запущена Россией, нет.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​на Украине", - заявил Мохамад и добавил, что Малайзия также должна быть принимать участие в расследовании, поскольку самолет принадлежит Малайзии.

Боинг MH17 был сбит в Донецкой области 17 июля 2014-го. Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

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Премьера Малайзии 93-летнего Махатхира Мохамада называют политическим долгожителем – четыре десятка лет он занимал разные должности. Последний раз главой правительства стал летом 2018-го. До него малазийские чиновники высказывали поддержку выводам международной следственной комиссии, которую возглавили Нидерланды.

Ранее Мохамад занимал премьерский пост в 1981-2003 годах. И в последний год у власти он успел угодить в международный скандал, заявив, что "евреи правят миром и заставляют других сражаться и умирать за них".

В том же году Владимир Путин наградил Махатхира Мохамада Орденом Дружбы, тогда же между РФ и Малайзией был подписан контракт на поставку в азиатскую страну 18 российских истребителей СУ. В новостях часто пишут о хороших экономических отношениях между двумя странами. И судя по информации на конец 2018-го, Малайзия уже обзавелась 28 истребителями. Правда, летают из них всего четыре.

"Отношения между Россией и Малайзией развиваются, и у нас все хорошо. Но нам нужно больше узнать о том, как обслуживать и ремонтировать эти самолеты", - сказал Мохамад на последней встрече с Путиным, которая состоялась в Сингапуре в ноябре 2018-го.

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад и Владимир путин / Фото: malaymail.com

Впрочем, международник и член общественного совета МИД Украины Андрей Бузаров уверяет, заявлении малазийского премьера обосновано.

"Он имеет право высказываться по таким вопросам, потому что представляет страну, граждане которой погибли при страшной трагедии на Донбассе. Также, у нас есть окончательные данные по типу и виду ракеты, но нет данных, откуда она шла и где была сделана. Расследование – это предварительная информация. Ведь решения суда, которое бы установило причастных, пусть даже это граждане РФ, пока нет. Поэтому я считаю, что подобное заявление направлено на то, чтобы расставить все точки над "і". И я надеюсь, что в ближайшие годы будет повторная попытка перезапуска расследования с конкретными ответами на вопросы – где была изготовлена ракета, как она была завезена на территорию Украины и с какой территории выпущена. Потому что предварительные результаты говорят о том, что она могла быть выпущена в радиусе 360 км от зоны поражения", - говорит Бузаров.

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Эксперт добавляет, что важны ответы и на другие вопросы – это была случайность или целенаправленный выстрел.

"Действительно ли выстрел сработал, как защитная система, а русские не видели, что там самолет либо кто-то целенаправленно его сбил? Мотив преступления непонятен. А общество должно получить ответы на эти вопросы. И если бы такой призыв звучал из уст человека, не связанного с трагедией, например, из третьей страны, которая не имеет отношения к трагедии, то это можно было назвать политическим заявлением. У премьер-министра Малайзии есть моральное право говорить подобные вещи. Здесь нужно обращать внимание, что нет результатов и не установлены виновные, которые к этому причастны", - объяснил нам Бузаров.

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