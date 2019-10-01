Триста смертей в небе над Донбассом: Нидерланды попросили Россию найти Цемаха

Нидерланды попросили РФ найти Цемаха / Reuters

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого ранее переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого по делу сбитого над Донбассом боинга MH17, заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол в интервью российским СМИ.

По информации, что Нидерланды хотят допросить Цемаха по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе, в результате которого погибли 298 человек.

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Отметим, эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Среди погибших - 80 несовершеннолетних.

Читайте такжеЦемах преткновения: у Зеленского напомнили Нидерландам о "грехах" в пользу РоссииНапомним, ранее сообщалось, Малайзия уже не смотрит в сторону России. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке громогласно заявил, что его страна не удовлетворена результатами расследования крушения боинга MH17 на Донбассе, поскольку до сих пор не ясно, кто несёт ответственность за этот инцидент.

При этом Мохамад отметил, что у Малайзии нет фактов того, что ракету, которая, как удалось установить, была российского производства, запустила та или иная страна. Такое оружие есть и у России, и у Украины, и у боевиков.

"Мы примем исчерпывающие, в полной мере обоснованные доказательства", - сказал премьер-министр Малайзии.

Также ранее Мария Левченко-Цемах, дочь фигуранта дела об уничтожении малайзийского Боинга MH17 Владимира Цемаха, который после обмена заключенными уехал из России в Донецк, подтвердила, что он вернулся в "ДНР".

Журналисты спросили о планах боевика.

"Жить", - ответила Мария.

Девушка отказалась говорить на тему участия ее отца в крушении рейса MH17, жертвами которого стали 300 человек. Она лишь констатировала, что Цемах дал необходимые показания "всем сторонам". После этого боевик имеет в данном деле статус свидетеля, однако адвоката семья нанимать ему не намерена.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем, – подчеркнула она. – Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", – сказала дочь Цемаха.

Мария подтвердила, что с ее отцом проводили допрос представители Нидерландов.