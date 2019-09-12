Дочь Цемаха рассказала о планах после возвращения на Донбасс

Владимир Цемах станет мирным жителем Донецка / Reuters

Мария Левченко-Цемах, дочь фигуранта дела об уничтожении малайзийского Боинга MH17 Владимира Цемаха, который после обмена заключенными уехал из России в Донецк, подтвердила, что они вернулись в "ДНР".

Журналисты ресурса Настоящее время спросили о планах боевика.

"Жить", - ответила Мария.

Девушка отказалась говорить на тему участия ее отца в крушении рейса MH17, жертвами которого стали 300 человек. Она лишь констатировала, что Цемах дал необходимые показания "всем сторонам". После этого боевик имеет в данном деле статус свидетеля, однако адвоката семья нанимать ему не намерена.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем, – подчеркнула она. – Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", – цитирует издание дочь Цемаха.

Мария подтвердила, что с ее отцом проводили допрос представители Нидерландов.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – заметила она.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха. 7 сентября в рамках масштабного обмена пленными Цемаха передали России.

Позже Нидерланды выразили свое возмущение по поводу выдачи России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является главным подозреваемым в расследовании крушения Боинга МН-17.