Будут бить: почему Нидерланды ополчились на Украину

На расследовании вины Украины давно настаивала Россия / Reuters

Парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу о сбитом Боинге-777 рейса MH17 во время событий на Донбассе.

Почему именно сейчас – хороший вопрос, поскольку россияне давно предлагали международной следственной группе взяться за Украину и расследовать вопрос о том, почему Украина вдруг в тот момент не закрыла полеты над своей территорией.

Однако, Украина давала формальные объяснения на этот счет – о том, что Украина не была обязана этого делать, так как никто не ожидал и там не было на тот момент такого оружия, которое так высоко взлететь, не говоря уже о том, чтобы сбить пассажирский самолет.

Читайте такжеПочему не стоит рассчитывать на наказание виновных в крушении Боинга MH-17Но почему оппозиция Нидерландов подняла этот вопрос? Причин тут две. Во-первых, ситуация вокруг самой Украины в мире серьезно изменилась в течение полугода. Если ранее мы, сотрудничая с международной следственной группой, предоставляли всю необходимую информацию, что поддерживалось общественностью, то сейчас, ситуация выглядит так, что украинская сторона взяла реванш по всему спектру. Не говоря уже о том, что на отношение к Украине в мире повлиял и недавний скандал с опубликованной стенограммой из США.

Во-вторых, торопятся еще и потому, что уже весной должен начаться судебный процесс в Нидерландах. Потому во что бы то ни стал, вероятно, нужно завершить расследование и успеть до весны переложить часть ответственности за сбитый Боинг на Украину.

Ведь Украина, ввиду недавней смены власти, ослабла, как вероятно считают за рубежом. И потому именно сейчас самое время ее толочь и бить.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда