Пресс-конференция Зеленского: украинцы слушали ответы, "шоколадки" искали ошибки в его украинском

Пресс-конференция Владимира Зеленского длилась 14 часов / Фото: Офис президента Украины

Кратко о сути пресс-конференции Зеленского. Украинцы слушали ответы на вопросы.

Шоколадки с помощью гугл-переводчика искали ошибки в украинском языке президента и с юмором уровня "Аншлага" спрашивали "Он еще выступает"?

Естественно, бесплатные зомбированные шоколадки, обнуленная Ылита и ее информационная обслуга не получили ответов ни на какие вопросы. Упоротые их получить и не могут.

Вывод: С ними разговаривать представителям власти не о чем и незачем. С ними должны разговаривать парни из НАБУ, СБУ и ГБР.

Почти все злободневные вопросы были заданы, развернутые ответы получены. По "штайнмайерам" пояснено абсолютно все и четко сказано, что выкладывать на публику весь стратегический план, касающийся переговоров с Путиным, как минимум, глупо.

Понравилось, что был ничтожный минимум вопросов уровня "вятского кваса". Журналисты спрашивали президента о глобальном, а не о районном. Порадовало отсутствие лизоблюдов.

Читайте такжеПять выводов из пресс-марафона ЗеленскогоЗеленский показал себя человеком, который уже полностью в теме многих государственных вопросов. Там где был не совсем в теме, честно в этом признавался.

Он через полгода после победы на выборах еще раз повторил зачем пришел во власть. Он хочет сделать страну цивилизованной и сильной, чтобы после ухода со своего поста он мог без стыда смотреть людям в глаза. И не прятаться по кустам, как некоторые "реформаторы".

То, что Зеленский настроен на реальные реформы, нет никаких сомнений. Вопрос, настроено ли большинство его команды, включая депутатов.

Надеюсь, что у них есть понимание того, что если они не используют уникальнейший шанс монобольшинства на реформирование и развитие страны, если и они обманут ожидания людей, то Украину ждет депрессия.

На новых выборах президента нас вновь будут ждать в основном нафталиновые персонажи, на выборах в Раду нафталиновые партии, которые пройдя туда толпой с 5-10% вновь начнут друг с другом торговаться и делить бюджетные потоки, и страна вернется в нулевые.

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И никакие записи в Конституции о пути в ЕС Украине не помогут.

Поэтому, считаю, что задача каждого приличного человека помогать Зеленскому. Обязательно конструктивно критиковать и выявлять гнид в его команде. Только с фактами, а не с шоколадными фейками.