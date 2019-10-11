  1. Главная
  3. Мнения

Пресс-конференция Зеленского: украинцы слушали ответы, "шоколадки" искали ошибки в его украинском

Сергей Запорожский

журналист, блогер

11 октября 2019, 12:41

То, что Зеленский настроен на реальные реформы, нет никаких сомнений. Вопрос, настроено ли большинство его команды, включая депутатов.

Зеленский
Пресс-конференция Владимира Зеленского длилась 14 часов / Фото: Офис президента Украины

Кратко о сути пресс-конференции Зеленского. Украинцы слушали ответы на вопросы. 

Шоколадки с помощью гугл-переводчика искали ошибки в украинском языке президента и с юмором уровня "Аншлага" спрашивали "Он еще выступает"?

Естественно, бесплатные зомбированные шоколадки, обнуленная Ылита и ее информационная обслуга не получили ответов ни на какие вопросы. Упоротые их получить и не могут.

Вывод: С ними разговаривать представителям власти не о чем и незачем. С ними должны разговаривать парни из НАБУ, СБУ и ГБР.

Почти все злободневные вопросы были заданы, развернутые ответы получены. По "штайнмайерам" пояснено абсолютно все и четко сказано, что выкладывать на публику весь стратегический план, касающийся переговоров с Путиным, как минимум, глупо.

Понравилось, что был ничтожный минимум вопросов уровня "вятского кваса". Журналисты спрашивали президента о глобальном, а не о районном. Порадовало отсутствие лизоблюдов.

Читайте такжеПять выводов из пресс-марафона ЗеленскогоЗеленский показал себя человеком, который уже полностью в теме многих государственных вопросов. Там где был не совсем в теме, честно в этом признавался.

Он через полгода после победы на выборах еще раз повторил зачем пришел во власть. Он хочет сделать страну цивилизованной и сильной, чтобы после ухода со своего поста он мог без стыда смотреть людям в глаза. И не прятаться по кустам, как некоторые "реформаторы".

То, что Зеленский настроен на реальные реформы, нет никаких сомнений. Вопрос, настроено ли большинство его команды, включая депутатов.

Надеюсь, что у них есть понимание того, что если они не используют уникальнейший шанс монобольшинства на реформирование и развитие страны, если и они обманут ожидания людей, то Украину ждет депрессия.

На новых выборах президента нас вновь будут ждать в основном нафталиновые персонажи, на выборах в Раду нафталиновые партии, которые пройдя туда толпой с 5-10% вновь начнут друг с другом торговаться и делить бюджетные потоки, и страна вернется в нулевые.

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныЧеловека и партию, которые смогут вновь так объединить на выборах страну, как это сделал Зеленский и "Слуга народа", если они провалятся, не представляю.

И никакие записи в Конституции о пути в ЕС Украине не помогут.

Поэтому, считаю, что задача каждого приличного человека помогать Зеленскому. Обязательно конструктивно критиковать и выявлять гнид в его команде. Только с фактами, а не с шоколадными фейками.

Владимир Зеленский пресс-конференция Сергей Запорожский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:32
Украина - Литва: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
13:26
"Помогите понять мне понять": вопрос журналистки Зеленскому "сломал" президента Видео
13:10
Украинцам повышают тарифы на газ до "рыночной цены" Видео
13:00
Гороскоп на сегодня: кому ждать соблазнов, а кому - изменить образ
12:44
Сваты 7 сезон: Добронравов высказался об уходе Добрынина
12:41
Пресс-конференция Зеленского: украинцы слушали ответы, "шоколадки" искали ошибки в его украинском мнение
12:40
"Ну не может Зеленский": Путин нашел виновных в срыве разведения сил на Донбассе Видео
12:31
"Сам не читаю и другим не советую": министр Милованов удивил отношением к книгам
12:30
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019
12:26
"Это дикость": в НСЖУ Бородянского обвинили в атаке на медиа Видео
12:23
Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта
12:17
Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии Видео
12:12
Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день
12:08
"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского Видео
12:04
"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент
12:01
"Стукнуть кулаком по столу": Зеленский предложил радикальный метод прекратить сотрудничество с МВФ
11:54
"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника Видео
11:37
Стас Михайлов поддержал больную Заворотнюк: что из этого вышло
11:37
"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера
11:30
Пять выводов из пресс-марафона Зеленского мнение
11:26
"Времени не много": Ткаченко назвал сроки выборов мэра Киева
11:00
Советник Помпео лишился должности из-за скандала вокруг Украины
10:49
Будем платить больше: в Украине изменятся тарифы на воду
10:25
Йованович отозвали из-за отказа "рыть" компромат на Байдена - СМИ Видео
10:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
09:59
"Будут бегать диверсанты": волонтер рассказал о последствиях разведения войск на Донбассе
09:57
Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США Видео
09:34
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
09:22
Вмешательство Украины в выборы США: Джулиани "слил" в Сеть вероятное доказательство
08:55
"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер" Видео
08:44
"Из земли полезут гигантские черви": город в "ДНР" накрыла серия землетрясений
08:39
Зеленский искренне пытается стать президентом Украины мнение
08:26
"Корона не упадет": Зеленский дал совет Путину Видео
07:56
Покоряет Сеть: Трамп стал стримером
07:31
Возобновление авиасообщения с РФ: Зеленский назвал условия
07:21
Из-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает Украина мнение
07:13
"Усиленная дивизия": полковник рассказал о форпосте России возле Украины
06:54
У Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США
06:51
Почему Европа разлюбила Украину мнение
06:39
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
06:13
"Провальные советы": эксперт оценил вред от сотрудничества Украины с МВФ
05:45
Черный цвет в одежде: кому идет и как носить – советы стилиста Фото
05:23
Покрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги
04:49
С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки Фото
04:11
Гороскоп на октябрь 2019: названы "черные дни"
04:07
"Ах*енная, наша королева": Надя Дорофеева взбудоражила пикантными фото Фото
03:52
Сказки со смазкой: как выбрать лучший лубрикант для анального секса
03:23
Две сигареты или две пачки в день: ученые выяснили, что более вредно
03:01
"Мамочка что надо": жена Ступки засветила грудь в белье для взрослых игр
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять