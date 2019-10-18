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Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ

Денис Путинцев

Креативный продюсер компании MOLA group, медиа менеджер, эксперт Национальной музыкальной премии YUNA, музыкант, журналист, музыкант, актер

18 октября 2019, 10:42

Запреты вряд ли положительно повлияют на качество музыкального контента, который будет представлен на Евровидении от Украины.

Евровидение 2020
В Нацотборе Евровидения-2020 запретили участвовать артистам, которые с 2014 года гастролировали в РФ / eurovision.tv

В Украине стартовал Нацотбор на Евровидение-2020 с обновленными правилами. Организаторы Нацотбора, Национальное общественное телевидение Украины (НОТУ) учли прошлогодний скандал с Maruv, которая победила на нацотборе и не поехала на конкурс из-за гастролей в РФ, теперь перестраховались и решили запретить участие в конкурсе исполнителям, которые гастролировали в России с 2014 года.

Отбор участников проводится на уровне организаторов конкурса – это их право что-то разрешать или запрещать. Но скандалы на уровне фейсбук-срачей и сайта Миротворец, честно говоря, уже не вызывают уже никаких чувств, кроме эмоциональной усталости.

И потому было бы не лишним разрешить эти вопросы на уровне государства. Особенно с учетом того, кто сейчас является главой государства. Как минимум, этот человек, в отличие от предыдущих политиков, точно "в теме". И понимает все нюансы, связанные с двоякостью восприятия ситуации. А она именно такая – всегда ситуацию можно повернуть таким боком, чтобы кто-то был "ватником", а кто-то "вышиватником". Потому государству не помешало бы закрепить на законодательном уровне такие вещи, чтобы они были понятными и прозрачными для всех.

Читайте такжеНациональный отбор на Евровидение: любители России не смогут участвоватьТакже нужно понимать, что конкретно имеют в виду под фразой "гастролировал в России и на территории Крыма". В моем понимании та же исполнительница Yuko, которая участвовала в прошлогоднем Нацотборе и являлась гражданкой России, в отличие от многих политиков, которые лишь хайпуют на этой теме, выучила украинский язык и несет украинскую культуру в массы, делает гораздо больше для нового поколения украинцев, чем все эти "заборонщики". Или, допустим, та же Alina Pash. Подобные исполнители – это медийные лица нового мира на фоне украинского флага, который веет над новой молодежной субкультурой, в том числе, и в России.

Само собой, все это работает, если украинцы не стыдятся своей "украинскости", сливаясь с форматным потоком пластмассовой русскоязычной попсы. И несут месседж об Украине как о сильном государстве, где по-прежнему дает обильные плоды культурный пласт социальной почвы, в отличие от той же России, у которой с этим дела обстоят довольно плохо.

Читайте такжеНациональный отбор на Евровидение 2020: дата проведения и новые правилаВ любом случае, в нынешней ситуации подобные запреты вряд ли положительно повлияют на качество музыкального контента, который будет представлен на Евровидении от Украины. Но если мы говорим исключительно о политической составляющей, данный запрет, естественно, снимет какую-то часть вопросов от радикально настроенных патриотов. Однако без скандала все равно явно не обойдется, так как у нас еще ни одно Евровидение без него не обошлось.

По прошествии времени с начала конфликта с Россией и того факта, что за это время государство так и не удосужилось принять ни единого закона, который бы как-то регулировал эту сферу, приходит циничное понимание: народ по-прежнему хочет хлеба и зрелищ. И денег на все это. А потому большинство артистов, даже патриотически настроенных, тихонечко ждут, когда все это закончится, чтобы можно было спокойно выступать и зарабатывать на широком поле русскоязычного потребителя. Так как идеологическая составляющая сходит "на нет", когда начинаются большие экономические проблемы. И тогда очень трудно объяснить творческим людям, что нужно потерпеть пару десятков лет, так как все мы хотим кушать сейчас. И винить их в этом я не могу.

Денис Путинцев, продюсер? эксперт Национальной музыкальной премии YUNA, специально для Главреда

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