Национальный отбор на Евровидение: любители России не смогут участвовать

Украина серьезно подошла к подготовке к Евровидении-2020 / скриншот

Организаторы Национального отбора в Украине после опыта в 2019 году, приняли решение ужесточить правила для кастинга, и запретить участие в нем всем участникам, которые выступали или намерены выступать в России, что по идее должно поддержать имидж Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

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Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание поддержали принятие новых правил для кастинга на Национальный отбор на Евровидение, которые автоматически исключают возможность принимать участие всем конкурсантам, которые выступали в России с 2014 года, или намерены там выступить до конца Евровидения, и при этом не посещал Крым с нарушением украинского Законодательства.

"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами с Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - объявила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Она сделала акцент на том, что в 2020 году организаторы ставят перед собой цель сохранение имиджа Национального отбора, как главного музыкального события, о котором говорит вся страна, конкурса с прозрачной системой голосования.

"Именно такую цель мы ставили перед собой четыре года назад, и четко придерживаемся этого правила сегодня", - подчеркнула Семчук.

Напомним, что следующий конкурс Евровидения пройдет в Роттердаме в Нидерландах в конце мая 2020 года