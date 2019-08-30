Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса

30 августа 2019, 14:32

После длительного изнуряющего конкурса и испытаний, правительство Нидердандов и организаторы Евровидения пришли к решению с городом проведения конкурса.

Евровидение 2020
Евровидение 2020 / eurovision.tv

Принимающим городом песенного конкурса Евровидение 2020 стал Роттердам, который боролся за право принимать шоу с Утрехтом, Хертогенбосом, Арнемом и Маастрихтом в течении этого лета.

Окончательное решение и график выступлений Евровидения 2020 появились на официальном сайте конкурса.

Продюсер конкурса в Нидерландах призналась, что ей приятно будет работать с Роттердамом, где конкурс пройдет на "Ahoy arena". И сотрудничество, направленное на организацию конкурса уже началось.

Кроме того, были названы точные даты проведения конкурса - двух полуфиналов, и финала Евровидения.

Они пройдут 12, 14 и 16 мая 2020 года.

Напомним, победу на Евровидении 2019 получили Нидерланды, в особе Дункана Лоуренса, который спел песню Arcade, и набрал самое большое количество голосов.

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