Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса

После длительного изнуряющего конкурса и испытаний, правительство Нидердандов и организаторы Евровидения пришли к решению с городом проведения конкурса.
Принимающим городом песенного конкурса Евровидение 2020 стал Роттердам, который боролся за право принимать шоу с Утрехтом, Хертогенбосом, Арнемом и Маастрихтом в течении этого лета.
Окончательное решение и график выступлений Евровидения 2020 появились на официальном сайте конкурса.
Продюсер конкурса в Нидерландах призналась, что ей приятно будет работать с Роттердамом, где конкурс пройдет на "Ahoy arena". И сотрудничество, направленное на организацию конкурса уже началось.
Кроме того, были названы точные даты проведения конкурса - двух полуфиналов, и финала Евровидения.
Они пройдут 12, 14 и 16 мая 2020 года.
Напомним, победу на Евровидении 2019 получили Нидерланды, в особе Дункана Лоуренса, который спел песню Arcade, и набрал самое большое количество голосов.