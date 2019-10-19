Чем обернется недопуск гастролеров в РФ к Нацотбору Евровидения

В этом году есть большой шанс на то, что Украина может присоединиться к ряду стран, которые отправляют на Евровидение "ноунеймов" / СТБ

Очевидно, что запрет на участие в отборе Евровидения для артистов, гастролирующих в РФ – это исключительно политическое решение, направленное на заигрывание с националистической частью электората. Насколько это разумное решение – вопрос спорный, поскольку, если вспомнить нашу последнюю победительницу Евровидения и заодно судью Нацотбора – Джамалу, которая в 2014 году выступала на корпоративе в Сочи - то можно утверждать, что если бы это правило действовало тогда, то представлять Украину она бы уже не поехала.

Можно вспомнить и прошлогодний прецедент, когда трех участников по этой же теме в медиапространстве попросту затравили, они не дошли до финала. И результат Украины мы знаем.

Поэтому если рассматривать Евровидение как большое промо для Украины, то логичнее было бы выпускать туда максимально сильных артистов, которые имеют больше шансов победить. А если стоит цель заигрывать с определенной частью электората, то можно условия отбора для конкурса сузить и до допуска только тех, кто ездил выступать в АТО. Это будет очень патриотично, хотя мы и понимаем, насколько это сузит выборку исполнителей.

ВЧитайте такжеЧто даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФообще, запрет – это, в первую очередь, попытка избавиться от потенциально возможных политических скандалов, а также спустить пар у радикально настроенной к власти части населения, которые регулярно обвиняют власти в сдаче интересов Украины и подыгрывании российской стороне. С точки зрения политической коньюнктуры такой антироссийский шаг имеет место быть, но с коммерческой точки зрения и исходя из основного принципа участия в любом конкурсе – борьбы за победу – это нелогично и неразумно.

Крайне маловероятно, что принимая такое решение, были учтены какие-то геополитические аспекты – скорее всего, это кризис местных чиновников, которые принимали такое решение.

В этом случае, есть большой шанс на то, что Украина может присоединиться к ряду стран, которые отправляют на этот конкурс "ноунеймов" - местных локальных артистов, которые только начинают свою карьеру и не имеют узнаваемости даже в рамках собственной страны. И тогда Евровидение может стать для Украины площадкой для начинающих артистов, хотя нужно понимать, что без соответствующего опыта и без откатанных десятков-сотен концертов очень сложно будет представителю от Украины себя показать настолько, чтобы побороться за первое место или хотя бы за место в первой десятке.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда