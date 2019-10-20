Как Путин намерен избежать наказания за Донбасс и Сирию

Владимир Путин решил отказаться от признания Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права / Reuters

Президент России Владимир Путин внес законопроект о выходе России из международного договора, по которому ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан при вооруженных конфликтах на рассмотрение Госдумы РФ.

В этом случае, речь идет непосредственно о комиссии, которая должна была осуществлять расследования, связанные с применением силы и злоупотребления участников конфликтов и мирного населения.

Хотел бы напомнить, что так называемая Четвертая Женевская конвенция о защите мирного населения была принята в 1969 году. И когда СССР ратифицировал ее в 1977 году, то он фактически присоединился к этой комиссии. Комиссия занималась расследованием многих международных конфликтов и передавала свои выводы в международные инстанции, которые занимались вынесением приговоров, в том числе – трибуналы.

Читайте такжеКак Россия хочет привязать Украину к конфликту в СирииСложившаяся ситуация необратима – она связана с тем, что Россия принимает участие во многих международных конфликтах, в том числе – в вооруженном конфликте в Сирии. И применяет там тактику террора по отношению к мирному населению.

Соответственно, если идет нарушение, скажем, прав мирного населения на территориях конфликта, в котором так или иначе участвует Россия, в том числе, через своих прокси в виде так называемых ЛНР-ДНР, Россия все равно несет определенную ответственность за свое участие. А это предусматривает – право на жилье, запрет насильного переселения людей из одного региона в другой (то есть депортации, которую мы четко видим в Крыму), применение силы по разрушению населенных пунктов в зоне боевых действий, где зафиксировано присутствие российских военных. И это уже прямая ответственность РФ.

То есть, с помощью этой комиссии, Россия, как ее участник, могла бы нести некую правовую, имущественную ответственность, используя весь инструментарий, который присутствует в нормах международного права, связанных с нарушением правам человека в военных конфликтах. И потому сейчас Россия пытается избежать все этого и выйти из всевозможных конвенций и институций, которые гипотетически могут нанести им вред.

Читайте такжеСирийский конфликт: почему он может стать последней войной в истории человечестваПотому, в первую очередь, я связывал бы эти действия Путина с ситуацией в Сирии. Поскольку там российские военные находятся официально, участвуют в военных действиях официально и применяют силу против мирного населения и не разделяют мирное население и тех, кто ведет вооруженную борьбу. А потом, не исключено, что эту же схему можно будет переложить на украинский вариант – насчет Крыма и Донбасса. Хотя в этом случае конфликт с Россией признан только нами, да и то это не указано ни в одном нормативно-правовом документе в Украине.

Но что бы не решили в Госдуме, этого будет недостаточно. Так как международное право в части защиты прав человека в военных конфликтах действует безоговорочно. Нет разницы, есть подпись государства под этими документами или нет. Вопрос в другом – какой механизм привлечения к ответственности. Теперь это только суды и трибуналы. И их решения будут напрямую зависеть от наличия политической воли международного сообщества по реализации этих механизмов.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда