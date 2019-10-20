Зеленский на пороге грандиозной катастрофы

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Регулярно повторяю, что после избрания президенту требуется от полугода до года, что стать реальным главой державы. Даже если у президента в биографии есть опыт премьер-министра (а уж если нет...). Потому что на свежеизбранного президента сваливается колоссальный объем информации и ответственности плюс непременное мрачное наследие предшественников.

А вот нашей административно-бюрократической коррупционной системе требуется всего пара месяцев, чтобы определиться, чем дышит очередная новая власть. Зачастую хватает одного единственного события, которое выступает маркером.

Так, после прихода к власти Петра Порошенко, все коррумпированные чиновники застыли в неловкой позе: а можно ли продолжать или живем по-новому, поскольку война? И маркером послужило, что ингредиенты, необходимые для работы фабрик Рошен, стали проходить через таможни по минимальному тарифу. Раньше было по-среднему, а вдруг стало по-минимальному. И коррупционная система вздохнула с облегчением: "Ничего не меняется! Продолжаем дерибан!"

Читайте такжеНовая власть повторяет ущербную политику ПорошенкоА ведь у власти Владимира Зеленского уже полно подобных маркеров.

В отношении офиса президента — это неприкасаемость Петра Порошенко, а также продолженные и возобновившиеся поставки российского угля и электроэнергии.

В отношении Кабмина — это обнуление списка стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, а также контрабандные истории опять-таки на таможне, в которых фигурируют родственники Максима Нефедова.

А по Верховной Раде — это совершенно идиотский фортель с перенесением времени заседания комитета, рассматривавшего закон о рынке земли, в результате чего оппозиционные депутаты и пресса не смогли на нем присутствовать.

Нелепая случайность? Вполне возможно. Но если нелепая случайность выглядит как спланированная подлость, и ее никто не спешить исправить и загладить, то это таки запланированная подлость и есть.

Читайте такжеЗеленскому спрятаться и отсидеться не удастсяСейчас, конечно, прокатит. Но это будет означать, что в Раде возвращаются прежние порядки. И довольно скоро вернутся прогулы и кнопкодавство, замечаемые лишь у оппозиции и простительные провластным депутатам.

А по законам симметрии, скоро и депутаты мегафракции начнут брать деньги за голосования от чужих и требовать денег от своих. А если денег не будет, то начнут прокатывать важные для власти законопроекты. А также кучковаться внутри мегафракции на группы по интересам. Коммерческим интересам, разумеется.

Да, Владимир Зеленский, столкнувшись с подобным, наверняка захочет распустить эту Раду. Однако, с учетом нарастающего разочарования общества, в новой Раде Слуга народа не то что обязательно получит монобольшинство, а вряд ли станет самой крупной фракцией: чем выше вершина, тем стремительней падение.

Так может, проще обойтись без пакостей и подлостей, а, Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков?

Известно, что большой путь начинается с первого маленького шага. Но ведь и грандиозная катастрофа тоже начинается с маленькой неисправленной ошибки.