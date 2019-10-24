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Лжецы в тумане: почему столичная власть молчит об опасном воздухе

Михаил Подоляк

политтехнолог

24 октября 2019, 06:55

Уже несколько дней воздух в Киеве насыщен не только мелкодисперсной пылью, но и чрезвычайной концентрацией угарного газа.

Киев,туман
Киев накрыл густой туман / facebook.com/MNSKyiv/

Уже который день подряд столичный воздух медленно убивает наши органы дыхания. И все это мы можем наблюдать, буквально, в прямом эфире. Ну чтобы поинтереснее было.

С 15-го октября "индекс качества воздуха" во многих киевских районах близился к критическим показателям. За счёт опаснейшей мелкодисперсной пыли. В какой-то момент киевские показатели вообще вышли на чемпионский уровень и обошли даже легендарные вечный смог в Пекине.

Короче, наш "туман" стал слишком явным и вызывающим сильное раздражение. В прямом и переносном смыслах. Казалось бы, нужны чтение ответы, откровенный разговор с собственными гражданами, рекомендации. Но это же современная Украина. Здесь все работает совершенно иначе. И когда возникает реальная проблема, которую профессионально и прямо сейчас надо решать, никого из "уполномоченных решальщиков" и близко нет.

Читайте также"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в УкраинеА потому наряду со смогом, который уже день над столицей стоит упорная, категорическая, преднамеренная "чиновничья тишина". Ребята не просто в рот воды набрали. Они еще и языки свои, обильно смазав клейкой жидкостью, засунули в известное место и тихонько попрятались по кабинетам.

Вот так у нас всегда. Когда надо потрепаться ни о чем, слащаво поговорить о себе и своих "успехах", раздуть какую-то откровенную галиматью - так очередь стоит перед пушистым микрофоном. По всем телеканалам разложены тонны говорливого мусора, бесконечно комментирующего и дающего нам офигенные советы.

Когда же нужны конкретные объяснения - что, почему, причины, откуда - то некому. Тишина. Само по себе рассосётся. А не рассосётся, так и бог с ним. Главное, ни за соотнести отвечать и ничего не делать.

Поэтому и нет у нас эффективной системы управления. Ни на региональном, ни на отраслевых уровнях. Есть только банальные воровские вертикали. Потому что все сидят в кустарях и никто ничего не знает.

Через несколько "туманных" дней стало известно, что воздух насыщен не только мелкодисперсной пылью, но и чрезвычайной концентрацией угарного газа, которая характерна для крупных промышленных агломераций. Дышать - особенно детям - реально стало намного тяжелее. И тут на рядовые конференции выходят некие "большие специалисты" из легендарной кличковской КГГА (из управлений гражданской защиты и экологии) и занудными голосами всерьёз говорят - "ребята, это всего лишь воздушная инверсия, которая называется туман". Ага, точно. Банальный туман. А все вокруг идиоты...

Читайте такжеВ Украине превышена норма загрязненности воздуха в пяти городахТак вот. Мы именно такие. Сами себе всегда и обязательно лжем. Сидим в очевидном для всех, простите, дерьме, но потом выходит тот, кто на этом дерьме получает отличные штатные оклады и откровенно врет. Это и есть наша управленческая вертикаль. Молчащая, мычащая, обязательно врущая. И кстати, ничего пока не меняется. Тот же трусливый стиль, то же засовывание голов в глубокие песочные ямы. И если бы не общественное давление, так и вообще тишина. Потому что некогда. Потому что ресурс требует жратвы.

Киев туман смог Михаил Подоляк
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