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Почему инвесторы не хотят вкладываться в Украину

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

28 октября 2019, 08:36

Пока мы сами не делать шаги, чтобы что-то поменять, никакие иностранные инвестиции сюда не зайдут.

рынок земли
Через 10 лет инвесторов уже не получится привлечь украинским черноземом  / Александр Суков, Деловая столица

Украине нет смысла рассчитывать на приход инвесторов, потому что у нас нет никакого инвестиционного климата, и сама Украина не представляет никакой инвестиционной ценности. Обратное – не больше чем наши фантазии.

Посмотрите, сколько уже форумов такого рода было проведено. У нас ежегодно проводится экономический форум в Киеве. И что после этого меняется? Ровным счетом ничего. На все эти форумы приезжают какие-то советники, юристы, которые просто хотят поживиться на определенных сделках. А серьезных инвесторов там никогда не бывает.

На днях British Tobasco заявила, что выходит из Неженской табачной фабрики, потому что в Украине ужасный инвестиционный климат. А новое правительство все так же идет по пути "граблей" предшественников: повышает налоги, создает проблемы для украинского бизнеса и т.д. Представителям иностранного бизнеса нет смысла вкладывать в Украину, потому что это будет пустая трата денег и времени. Та же история происходит с рынком земли. Мы не знаем, как в Украине будет выглядеть рынок земли, потому что не знаем, как Рада проголосует.

Читайте также"Пугает глупость": эксперт оценил риски продажи земли иностранцамМы забились в свою щель украиноцентризма, мним, что мы суперинтересны миру, потому что наши черноземы и еще что-то кому-то очень нужны. Никому мы со своими черноземами не нужны, разве что, если кто-то захочет просто по дешевке прикупить чего-то. В Аргентине на открытых аукционах ты можешь купить гектар земли, тоже чернозема, за 800 долларов, и никаких проблем – заезжай и работай. А еще пройдет 10-15 лет – будут вертикальные фермы, на которых будет выращиваться все, что только хочешь. Уже сейчас китайцы выращивают так зелень, и не только. Тогда нам останется эти черноземы предлагать самим себе в качестве еды, сидеть и жрать их.

Все подобные представления, вся эта архаика в нашей голове не дает возможности посмотреть объективно на нас самих. О земле спорят уже 20 с лишним лет. А о чем здесь спорить, ребята? Земля либо продается, либо нет. У нас 28 лет земля не продается, но разве вы за это время сказочно обогатились? Нет. Так давайте попробуем землю продавать, естественно, по правилам, которые должны быть разработаны. Чего мы ждем Какое чудо должно произойти? Мы надеемся, что спустится какой-то человек с телеэкрана и чудесным образом изменит нашу жизнь?

Читайте такжеРынок земли стартует. Почему это хорошоТак живут семьи вместе 20 лет – уже нет ни любви, ничего, живут вместе по инерции, несут друг другу какую-то ахинею, ругаются, вместо того, чтобы просто разойтись и попытаться строить счастье самостоятельно или с другими партнерами, они мучают друг друга, потому что все, что им приносит удовольствие – это срач. Украина напоминает такую семью, в которой не затихает срач. И вот мы вышли на формулу того, что скрепляет Украину. Срач!

Если мы сами не делать шаги, чтобы что-то поменять, то никто за нас ничего не сделает. До того момента, пока мы сами не изменимся, пока местный бизнес не начнет вкладывать деньги, никакие иностранные инвестиции сюда не зайдут.

инвестиции продажа земли рынок земли Юрий Романенко
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