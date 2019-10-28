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Когда Зеленский проведет ночь длинных ножей

Андрей Головачев

политический эксперт

28 октября 2019, 06:59

Если президент собирается вернуть себе реальную власть, то ему неизбежно придется провести свою ночь длинных ножей.

Зеленский
Владимир Зеленский 

Посещение Владимиром Зеленским Золотого вызвало бурю противоречивых эмоций и комментариев. Каждый увидел для себя то, что хотел увидеть.

Кто-то облегченно вздохнул после того как президент наконец-то потребовал от добровольцев сдать оружие. Кто-то злорадствовал по поводу того, что Зеленский общается с людьми часто невежливо, иногда даже хамски, неубедительно, раздраженно. Короче, общается не так как должен общаться президент и главнокомандующий: спокойно, вежливо, но в то же время твердо, убедительно и ... требовательно.

Однако, это все детали на фоне главной интриги, суть которой заключается в ответе на вопрос: "Когда Зеленский проведет свою Ночь длинных ножей?"

Читайте такжеПочему у Зеленского не получится спасти УкраинуОна неизбежна. Обе стороны - президент и партия войны - сближаются и между ними уже начинает искрить. Компромисс между сторонами невозможен, потому что это, на самом деле, не вопрос о мире и войне, как многие думают. Это вопрос о власти в стране. А в вопросе о власти - компромисс невозможен.

Сразу после избрания Зеленского президентом я написал, что он стоит перед очень простой альтернативой. Либо Зеленский берет под контроль все силовые структуры (а для этого надо отстранить от реальной власти Авакова) и проводит свою политику. Либо не берет и теряет реальную власть и уходит досрочно, как недоразумение.

Сразу отстранить Авакова Зеленский или не смог или не решился. Однако, последствия этой нерешительности и неопытности стали для Зеленского печальными. Его способность обеспечить мирный процесс была немедленно поставлена под сомнение . Отсутствие реальной власти у президента стало очевидным для всех: и для ЕС, и для США и для граждан Украины и, самое главное, для самого Зеленского. Он уже все понял.

Поэтому, если Зеленский собирается вернуть себе реальную власть, то ему неизбежно придется провести свою, условно говоря, ночь длинных ножей. И первым шагом в этом направлении, разумеется, должна быть отставка Авакова с поста министра МВД. Американцы открыто подталкивают Зеленского к этому, зарегистрировав просто убийственный законопроект про полк Азов, сделав тем самым Авакова токсичным.

Счет пошел на месяцы...

Владимир Зеленский Андрей Головачев
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