Ультиматум Белецкого президенту - явная схема

Владимир Зеленский в Золотом / Facebook / Сашуля Лисовая

Я просмотрел почти все полное видео встречи Зеленского с ветеранами в Золотом.

Нормальный разговор.

Вопли а-ля Соня Кошкина о младосовках из оперы рафинированной киевской тусовки, которая редко заглядывает не только за окружную Киева, но и даже на Борщаговку. Надо реже летать на кофе в Вену и чаще выползать из ресторанов в центре Киева, где собираются сплетни на политическую тематику, хотя бы на окраины столицы. Теперь по сути.

Зеленский говорит на адекватном для массы языке. Она именно так и говорит. И хамства никакого нет. Это нормальный разговор. Ненормально, что СБУ не дали наводки, с кем говорить, потому что это дало бы инструментарий поворачивать беседу в нужном русле.

Читайте такжеЗеленский в Золотом: чем завершится шантаж президентаВторая ошибка, что не выложили это сразу, чем дали возможность запускать хайп. Удивительно, как команда Зеленского идет от одного коммуникационного провала к другому имея такой опыт в коммуникациях.

Но в целом, нормальный разговор. Однако, он породил ультиматут Белецкого о том, что введут тысячи ветеранов в Золотое. Тут одними роликами не отделаться. Потому что это явная схема. Похоже, что Арсен Борисович не дает Зеленскому пойти в поисках формулы Штайнмайера дальше красных флажков.